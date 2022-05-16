我國4月消費者物價指數(CPI)上漲率達到3.38%，已經是連續2個月超過3%；而今年前4個月平均為2.95%，今年超過2%的機會非常大。美國3月和4月的CPI高達8.5%和8.3%，這是美國40年來的首見；另外，德國則是7.3% 和7.4%。英國3月的CPI略低為6.2%，但是英國的中央銀行（英格蘭銀行）預估今年第4季的通膨可能會略高於10%。這些數據顯示，不但現在國際通膨非常嚴重，而且很有可能會持續到年底，也就是說，國際通膨將不會是一個短期現象。

為了抑制嚴重的通膨，美國聯準會3月升息1碼，5月升息2碼，但是看起來通膨似乎完全沒有停息的跡象。因為2020年底到2021年初，美國為了拯救受到疫情影響的經濟蕭條，採取了所謂「QE無上限」的政策，當時有好幾個月的貨幣供給成長率超過300%，而這些大量的流動性也就是造成現在美國物價高漲的元凶。現在聯準會中屬於鷹派的理事已經揚言，下一次聯準會可能會升息3碼；同時，也有人預估美國今年可能會升息10碼。

這裡有兩個主要的考量，一個是如果市場上都預期這一次的通膨會是一個長期現象，那麼許多工作者可能會要求企業提高薪資，來彌補通膨造成實質薪資的損失。如此一來，企業可能必須支付更多的薪水，從而進一步的推升成本與售價。也就是當人們普遍形成物價的預期心理以後，再要求調高薪資來因應，就會形成物價與薪資相互推升的螺旋關係，而不斷的推升物價，這是許多人所擔心的，因此應該要採取較重的緊縮政策。

另外一個考量是，不久前美國公布第一季GDP成長率為-1.4%，遠低於市場原先預期的1%，也就是說，現在有些人開始擔心美國是否會出現所謂的「停滯性通膨」，因為經濟緊縮和通貨膨脹同時出現，這絕對不是大家所樂見的。因此，雖然聯準會想要升息來抑制通膨，但是又擔心利率太高，會造成對經濟成長的壓制。所以原本就有人預估5月初聯準會會升息3碼，就終只升息了2碼。

在全球通膨高漲之際，一向物價穩定的我國自然也無法避免。去年4月以來我國的進口物價指數就一直維持在15%以上的高水準，帶動國內躉售物價指數(WPI)的高漲，也都超過10%，從而進一步推升了國內的CPI。雖然去年最終全年的CPI上漲率1.98%，沒有超過2%，而且主計總處預估今年為1.93%。但是，今年前4個月的CPI上漲率平均已經達到2.95%，再加上美英等國的通膨可能還會持續下去，因此央行總裁楊金龍日前在立法院答詢時，表示今年CPI可能會超過2%。然而，由於受到俄烏戰爭的影響，國際能源和農產原物料的價格仍然持續上揚，再加上近日以來，受到美國持續升息的影響，新台幣兌美元匯率已經貶到接近30元關卡，這表示說未來進口商品價格可能會變得更高，所以我們可以合理預期今年我國全年CPI應該會比2%更高才對。

為了因應不斷上升的物價，我們政府部門以調降貨物稅和關稅，來減輕廠商的成本，但是因為進口物價上漲超過15%，因此上述的做法並無法有效的減少通膨的壓力。至於在貨幣政策方面，從去年中以來，央行就逐漸的在降低M1b的成長率，但是到目前為止，我國的M1b的成長率仍然在12.3%左右，仍然高於疫情前的水準。因此，未來央行應該持續的升息來減少市場上的流動性。

另一方面，更重要的是，由於造成通膨的主要原因還是因為進口物價上升所形成的「輸入型通膨」，可是最近因為美國升息而造成新台幣兌美元不斷貶值，從而進一步推升進口價格。其實從貿易面來看，我國第一季的對外貿易表現比預期要來得好，前4個月的出進口成長率分別達到22.9%和26.6 %，因此新台幣應該是升值而不是貶值的。所以，我們建議央行應該維持較強勢的新台幣，雖然此舉會讓外貿部門受到一些影響，但是卻可以減少進口成本，從而抑制一部分的通膨；也就是說，我們可以犧牲一點出口與經濟成長，但是維持較穩定的國內物價。因為現在出口部門表現不錯，而國內部門的情況較差，所以上述的做法應該是合理而且可以被接受的。（作者為政大經濟系兼任教授）