疫情狂燒、民怨沸騰之際，年底的九合一選戰如鴨子划水般，表面上礙於民生觀感而不便張揚，實際上檯面下的布局操作更顯緊繃。國民黨預計在下周正式提名立委蔣萬安競選台北市長，以及擬參選基隆市長的前立委謝國樑、參選南投縣長的立委許淑華，為選戰掀起一波高潮。另一方面，原本來勢洶洶、志在必得的民進黨選情，則在「成也疫情、敗也疫情」的衝擊下，陷入進退兩難的困境。

其間最大的變化，顯然是原來最被綠營看好的選戰「活棋」陳時中，由於疫情的大爆發而導致形勢丕變，進而行情受挫甚至翻轉，成為民進黨棋局已殘的新矛盾。從最新的民調來看，無論是選台北或桃園，陳時中的支持度均已明顯衰退，更爭議的是，無論未來疫情能否改善，累積過去他一直以來的各種言行和相關的報導、評論，陳時中都已被「定型」為以疫情為跳板、其實總想著要靠選舉更上層樓的政客。

因此若疫情持續惡化、政府防疫仍然失能，陳時中的責任固然首當其衝，即使有所改善而讓他「勉強轉身」投入選戰，他的評價也絕對不會像防疫初期那樣好。蔡政府的防疫表現好不好，容或見仁見智，但初期的好，絕對無法掩蓋中後期的差，而且正如兩年前台灣能建立全球防疫模範生的自豪形象，靠的就是國際的認證與民意的肯定，但如今這兩者相繼遭到顛覆，這都是不爭的事實，也是許多嘴上雖辯護、但心裡明白的綠營支持者必須省思的現實。

在國際上，當多數主要國家疫情均已逐漸趨緩時，原本防疫績效傲視全球的台灣卻豬羊變色，創下單日確診數世界第一的紀錄，不少外媒更報導台灣近來的難堪表現，即使多數綠媒都掩蓋淡化，但透過網路傳播已讓許多人心知肚明。

在台灣內部，這一波的疫情衝擊不僅是確診數的每日飆升、致死數的劇增，更嚴重的是青少年疫苗不明、兒童染疫致死率，以及各級學校停課與否、如何影響到家長工作等連鎖效應，而這些都剛好牽涉青壯年、中產階級的切身利益，也是過去善於操作意識形態的民進黨較少被確實檢驗的領域，結果都在這波疫情中埋下民怨，成為選戰中的定時炸彈。

對精於掌握形勢、計算成敗的民進黨來說，疫情的殺傷力絕對大於台北或桃園選情的影響，一旦疫情失控或是防疫失措造成更大民怨，不只今年底，恐怕連2024的總統與國會大選也要跟著賠上。而當陳時中越是想脫離疫情泥淖、轉進選舉戰場，他的言行與判斷也會越是荒腔走板、左支右絀，形成惡性循環，這也是他與選舉漸行漸遠，民進黨開始另作規畫的主因。

當台灣遭到疫情籠罩，舉國有難之時，即使執政的蔡政府再有錯，此時最需要的絕對不是一味的唱衰與謾罵，而應該在批判之外，進一步能共體時艱，不卑不亢、有為有守地提出主張與做法，與民眾站在一起爭取應有的權益。在這方面，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜顯然做到了相當的本分，他們的表現也必然會在選戰中得到民意的認同。

至於一直被當成綠營「驚喜」的陳時中，最後會不會反而變成民進黨選情的破口甚至死局？很快就會看出端倪。