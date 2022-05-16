新冠疫情持續升高，民怨翻天，矛頭多指向中央防疫指揮官陳時中，導致他聲望跌跌不休，反而是六都市長侯友宜、陳其邁、柯文哲與盧秀燕等人表現尚可達到民間期望，因而聲望持續不墜。

中央出張嘴 責任地方扛

相對於中央，縣市政府表現確有可觀之處。中央雖大權在握，抗疫資源一把抓，對地方政府下令急如星火，且不准打折扣，導致亂象叢生；反而是新北與北市政府經常掌握機先，對中央提出諸多善策或者先行先試，事後證明確實優於中央對策。這次疫情十足表現地方優於中央卻處處受制的窘態。

各項民意調查也顯示，中央的防疫表現不如地方，尤其新北市長侯友宜一路獨占鰲頭，陳時中只和陳其邁、柯文哲伯仲之間，近日更是遙遙落後柯與陳。個人防疫表現評價尚屬次要，最重要的是中央政府執持威權領導，甚至邀集開會只召集民進黨，非綠首長根本被排斥在外，完全不尊重在第一線執行防疫任務的縣市長。

由於中央指揮官高高在上，不願深入了解執行細節，所以就不能在疫情升高前訂出妥善的對策，在疫情爆炸性增長後又瞎指揮，硬要地方政府按照中央設定的指標執行，造成許多窒礙難行，也使防疫效果深受制約。比如最近Omicron病毒共存的最後一哩路上全亂了套，陳時中宣布「3類對象快篩陽即確診」，命令急如星火，卻不及時給醫治必要的藥，難怪柯文哲市長批「會死很多人」。侯友宜更是屢喊話中央，盡快實施「快篩陽全面視同確診」，陳時中卻不為所動，竟然反擊「偽陽性吃藥副作用誰負責？」中央向來只會嘴巴說，有功搶功，有過諉過，卻從來不肯承擔負責。

連幾天疫情節節升高，單日確診高達6.5萬之多，中央說得漂亮，什麼「重症求清零，有效管控輕症」，至於如何清零、如何管控，所提供的資源貧乏又不及時，地方政府只好多方張羅。中央口口聲聲超前部署，結果要什麼沒什麼，連治療藥物也沒有超前部署，地方政府悶頭苦幹，還要不時承受中央的干擾與損語。

中央對於Omicron BA.2的強大傳染力束手無策，在沒招可用的困境下，不得不被迫與病毒共存，但依照一些歐美國家與新加坡經驗，與病毒共存必須充分備妥的快篩劑、PCR檢測、藥物，全沒準備好。然而，中央未善盡責任，只會猛敲宣傳鑼鼓，宣布進入防疫「新台灣模式」。如今，全國確診數與日俱增，重創北北基桃，地方首長也不斷呼籲中央提早必要的準備，特別是莫讓醫療量能呈瀕臨崩潰現象，指揮官把話聽進去了嗎？

指揮官濫權 已背離法治

陳時中只會出一張嘴，執行的難題和資源的匱乏全推給地方，但是，確診認定改變之後，為從居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象，如果是採快篩陽性，不需PCR，經醫事人員判定即確診，光醫師視訊看診就要30餘萬人，結果相應配套措施一團亂，陳時中一副無辜模樣，認為這是地方政府的事。

疫情高峰期勢必到來，社會處於緊繃狀態，中央對於防疫亂象一副愛莫能助樣子，蔡總統雖指示廣設大型篩檢站、簡化確診民眾看診流程，並提升藥物領取方便性以及增購藥物和快篩試劑等防疫物資，但責任都落到地方政府身上，中央指揮系統除了督導還是督導，要啥沒啥，關鍵時刻完全使不上力。

現在防疫進入最吃緊階段，各縣市地方官將士用命，在完善醫療體制及專業醫護上卓有貢獻，加上人民多能自律自主管理，唯有中央指揮中心步調慌亂，動作遲滯，行政怠惰，而且頤指氣使。

反觀幾乎同一時期上海及一些城市出現的Omicron大爆發期，多數已獲得掌控，台灣實際上已經轉採與病毒共存策略，而大陸則堅守動態清零政策，讓兩岸形成了鮮明對比，陳時中及中央要員豈能不汗顏？兩岸成敗關鍵原因之一是中國大陸地方政府有強大的執行權責，一肩挑起重擔，不像台灣中央處處干預，事事掣肘。

有學者認為指揮官挾防疫之名，集權、擴權和濫權之問題屢見不鮮，早已背離立法初衷和逾越民主法治原則，應及時廢止一延再延的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》。當務之急是授予地方政府更大權限，便於因地制宜，承擔責任，而非處處受制中央，讓疫情因人禍而釀更大的損傷。