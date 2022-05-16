政府因應疫情無能，亂象頻生，現在連保險業都來亂，如果政府與業者不能好好處理這個「防疫險之亂」，對民眾權益與業者都會是重大傷害。

新冠疫情發生後，保險業者推出所謂的「防疫險」，保費500元，居隔者理賠3萬，確診者最高10萬元的理賠；在疫情未擴散，每天確診人數多是「加零」時，賣防疫險有如印鈔機，只收錢進來但不必支付理賠金。

如此好康讓業者見獵心喜，紛紛加入大力促銷，12家業者有11家大賣防疫險，根據目前金管會的統計，有效的防疫保單共600多萬件，還有100多萬件在核保中，總計保單數在7、800萬張。

但在今年4月疫情開始惡化後，防疫保單逐漸成為負擔，到現在每天超過6萬人確診，而且尖峰尚未到來時，防疫保單簡直成為保險業者的噩夢，估計業者可能理賠金額少則300億、多則900億元，台北市長柯文哲以「飛來橫禍」形容之，有業者也開始找理由想規避理賠。

坦白說，那些有效保單，業者實在沒有理由規避理賠，金管會當初沒有事先預警，如今也只能堅持依照合約理賠立場，如果這個立場放鬆，不僅金管會難逃護航財團利益、不顧百姓死活之譏，保險業者更是信譽掃地，哪有只願意收錢賣保單、出事卻不願理賠的保險公司？這種保險公司的保單還能買嗎？

這次的防疫險之亂，同時也讓外界看到保險業者「貌似專業、實則外行、更乏風險意識」，新冠疫情在國外的傳播、感染比率都有數據可參考，業者卻以為台灣的「加零」會永遠維持，豈不愚蠢？賣這種發生機率高，保費500，理賠3萬、10萬的保單，竟然毫無節制的賣到爽，風險意識又在哪？