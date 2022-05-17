人稱「武漢薛導」的台灣導演，不知不覺在大陸創業4年，紅薏米是一家致力於新型文化傳媒模式的公司，做新媒體，短視頻，拍電影，做文創，每一次前行，都能產生新的流量和連接能力。

如今已經是「雙微一抖」滿天飛的時代，對很多台青來說，大陸是一個既熟悉又陌生的環境，雖然同宗同源，同為中華民族的子孫，但大陸和台灣的生態不同，不同的城市之間也有巨大的商業環境差異。「互聯網+新媒體」是促進兩岸青年心靈契合及文化認知最好的方式。唯有兩岸青年共同攜手，以積極的心態面對融合，以認同的姿態投身發展，才能真正與大陸青年一起，共擔民族復興的使命。

武漢紅薏米文化傳媒有限公司執行長、導演薛穎穜，從2018年起來到湖北武漢創業，雖然身為一名地地道道的台灣人，但他更願意自稱是「武漢薛導」 。來到大陸之前，曾在台灣從事文化傳媒事業20餘年，但在台灣相關產業內積累的經驗與大陸的運營模式有所區別，因此來到大陸後自己也做了很多調整，逐漸卸下了原本對於大陸該產業內的某些偏見和不同看法，並漸漸融入當地。

他認為，踐行與融合是中華文化實現兩岸心靈契合的必然之路，並以此為目標做了很多努力。比如在武漢軍運會期間策劃了200多位台灣同胞齊發聲的MV影片，用全新的傳播模式為武漢加油助力，點擊量達到數百萬次，反響熱烈。這也是身處武漢的台胞對於一直來深受政府和當地民眾的幫助，最直接地表達感恩和回饋的方式。

此外，作為一個電影人最幸運的便是可以通過電影的拍攝真切地瞭解祖國大陸，並達成兩岸的融合以及文化交流。在此過程中，不但可以糾正曾經對大陸的錯誤認知，還能找到兩岸人民默契的共同點，更加瞭解彼此的歷史和當下，感受海峽兩岸文化上綿密深厚的連接。通過與湖北當地拍攝製作團隊的合作，真正地實現了兩岸一家親，共同訴說中國故事的夢想。

他也分享了自己對於新媒體的理解，他指出，如今的網路環境如同水和空氣一樣，因此一定要融入這樣的大時代。在中國崛起的大時代之下，每一個媒體或是新媒體的創作者都肩負著講好中國故事的使命。互聯網和新媒體是促進兩岸青年的心靈融合、文化認同的最好方式，科技的進步逐漸消除了代際關係，圈層也已經被打破，讓大家都能融入到祖國的大家庭中。唯有兩岸青年共同攜手，以積極的心態面對融合，以認同的姿態投身發展，才能夠真正地一起共擔民族復興的使命。

薛穎穜表示，兩岸文化之間主要是一些細節上的差異，台胞在大陸應該敞開心胸，抱著交朋友的心態主動去適應和融入當地，通過加入涉台的相關組織協會，為自己在當地的生活帶來幫助。劉畊宏爆火的背後最簡單的道理就是他選擇了祖國大陸這片全世界最廣闊的舞台，大陸的人口基數龐大，並處於國家整體實力高速發展的階段，消費潛力空間巨大，新的制度、新的工具、新的體量等等都孕育著無數全新的可能性。在自媒體時代，兩岸人的生活都可以很輕鬆地呈現在彼此眼前，這也是一種最便捷的交流方式。【羅鼎鈞/中國海峽研究院(香港)秘書長】