國防部全動署規劃新成立8個後備旅，平日以基幹形式訓練新兵，戰時作為海岸守備跟縱深守備之用，長期以來陸軍幹部一直就處於不足的狀態，今天再增加8個旅，幹部補充的壓力會更大，不得不再提出過去廣受爭議的一年制預官來充數。

一年制預官顧名思義，就是志願服役一年，擔任少尉軍官，領志願役的薪水，雖然錢比較多，但是要多服役8個月，重點是期滿退伍之後，因為陸軍幹部長期缺員，一定會經常被教召，怎麼算都划不來，若有心當志願役，就直接報考專業軍官班就好了，幹嘛多此一舉，落得兵不兵、官不官的窘境。

況且當初規劃受訓22週即可擔任排長，以培養一個步兵排排長為例，除了民轉軍的入伍訓練外，還要接受班、排、連的各項攻擊、防禦、遭遇戰、轉進、戰鬥前哨等戰術課目，還要會操作、保養連以下的各型武器，還得培養領導能力，才能下部隊去帶兵，若是去新訓單位帶新兵還勉強可以，但要在退伍後，再回到部隊去指揮「老」兵戰鬥，就有很大的問題了，畢竟實務經驗不夠，很難服眾。

現在因為疫情嚴重，之前民眾因俄烏戰爭關心的國防安全與兵役問題也就沒人提起了，其實役期要是延成一年以上，就可以再度恢復義務預備役軍、士官的考選，屆時再來研究如何精進訓練，使訓用合一，問題也解決大半，全動署這時後將這個議題提出來，大概役期短期內不會調整，反正熱度消退，一切回到原點，未來也只能自求多福了。

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