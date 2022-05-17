人要臉，樹要皮，一個人犯錯如果是不小心，第一次尚可原諒，如果一而再、再而三，甚至連續出錯4、5、6、7次，主管機關仍尸位素餐不肯下台，那真是厚顏至此，無可救藥了。

公廣集團的華視，拿的是老百姓納稅錢，不給老百姓正確新聞，反而一天到晚提供假資訊，一會兒說新北市遭共軍導彈襲擊、一會兒說大屯火山爆發；沒事又張冠李戴開官員玩笑，把行政院長蘇貞昌職稱打成總統、總統蔡英文名字打成蔡EE，還沒完呢，華視似乎玩上了癮，差一個大官馬上補上，又把前副總統陳建仁改成「美副總統」。

堂堂一個國家電視台，佔據黃金頻道出這種紕漏，好不好意思？雖然兩位高階主管下台止血，但血繼續淌，新上任的董事長連寫了5封公開信給員工，要求「員工找回新聞尊嚴。」但第7次出包不是馬上甩了董事長一巴掌？

即便如此，NCC主委陳耀祥卻護犢子到底，說自己｢非常遺憾｣，遺憾就了事了嗎？力挺在前、督導不周在後，為什麼還戀棧其位不引咎辭職？還要等華視出第8、9、10次....包？

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