第2張防疫保單拒保 專家：不合理、不合情、不符保險精神。（示意圖／達志影像）

每天破萬人之疫情已經足夠讓台灣人心煩了，但最近台灣卻又爆發了「防疫保單之亂」，先前在疫情平穩之時，多家保險業者推出防疫保單，若不幸確診或需要隔離，就可以領取理賠金，有些民眾擔心確診，同時購買了多家的防疫保單，當時每個保險公司都是收錢收爽爽，合約簽好了，費用都收了！

但到了今天確診人數暴增，許多人開始要申請理賠時，這些保險業者卻又變成了另一張嘴臉，開始說要慎重查核，並且要將「重複投保件者」一律退件，而對於已繳費之狀況，將會進行退款！

對於保險公司此種作為，筆者深表遺憾且不解，收錢的當下保險公司都沒問題，需要理賠時卻開始了有一堆問題，造成民眾權益的受損，擺明就是在詐欺善良的台灣百姓！

而且更可惡的是今日金管會已嚴重失職，放任這些金控保險業者理賠擺爛，這就是金管會護財團凹百姓的真實鐵證！

就以本質而言，保險其本質就是要「避險」，投保人透過相關之保單，降低自己與家人的生活風險，而保險公司則是賺取合理之利潤，將保戶投保之相關費用轉投資到各項標的當中獲利！

雖然很多保險公司都說，本次防疫保單理賠海嘯到來，最終有可能整體理賠金額會高達九百億，許多保險公司會倒，但台灣諸多規模龐大之金控保險公司又不是第一天開業，其本身就有完善之風險控管機制，在保單開賣前，也會精算出最高理賠上限，故保單在開賣時就不可能會無限上綱的承接投保，因而特意說本次理賠海嘯之到來，就造成保險公司的倒閉，其說帖並不正確，且就是特意在誤導人民！

金管會應該站在保障人民的面向，幫人民要求保險公司履約，而非是變成了保險公司的啦啦隊，甚至轉過身來恐嚇人民說保險公司會倒閉，所以保險公司就不用履約？金管會已經明顯失職！

這就是標準的「有關係就沒關係，沒關係就有關係」，若是一般企業簽署了合約未履約，上到法院就會被要求強制執行，但今天履約的對象變成了金控集團，金管會就會閉兩隻眼幫他說情，且不用履約理賠！

蔡政府就是如此的雙重標準的對待民眾，民眾就只能幹在心中，誰叫我們就是死老百姓，畢竟蔡政府嘴巴一直高喊要回歸正常生活，現在只是陣痛期要大家忍耐，死的，真的都是我們老百姓！（作者為社團法人文明人權協會理事長）

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