台立友好還能維持多久？立陶宛多家媒體最近報導與台灣貿易不順，質疑台灣的誠意。

立陶宛頂著北京的壓力在去年設立「台灣代表處」，乃是歐洲第一個以「台灣」名義設立的代表機構。蔡政府投桃報李，討立陶宛歡心，於是中國大陸不買帳的產品，台灣都得照單全收，以一批2萬瓶的萊姆酒為例，台灣收購後轉嫁給消費者的金額硬是貴上4倍之多，把台灣人民的血汗錢拿去做面子，卻活生生變成「盤子」、冤大頭。

不料，日前立陶宛外交部長在國會備詢時遭反對黨質疑：「出口台灣的農產品、肉品不是卡關就是石沉大海，友台換來什麼好處？」蔡政府鐵定難為情，因為立陶宛對台灣貿易為逆差，而且金額不斷擴大，以今年前4月與去年同期相較，台灣出口足足多了34%（去年3422萬美元，今年4588萬），而進口僅僅多了7.9%（去年1168萬美元，今年1261萬），也難怪立陶宛輿論炸鍋，質疑台灣誠意在哪裡？把陳吉仲急得像熱鍋上的螞蟻，聲稱已加速在處理。

「買賣本是歡喜甘願」，但涉及外交就不是這麼一回事，台灣拓展外交，並促進經貿交易殊值肯定，但如今雙方卻因貿易心生不滿，台灣人覺得被當了「盤子」，立陶宛卻發現台灣人太會做生意，自己被「逆差」了。說到底，台立貿易是建立在外交考量上的「強扭的瓜」，不僅不甜，恐怕還澀得很。

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