「七大工業國集團」（G7）外長會議於5月12至14日在德國舉行，會後發布聯合公報，支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）及世衛組織（WHO）的技術會議。我外交部15日發布新聞稿，聲稱在本年世衛大會於22日召開前夕，G7外長再次公開支持台灣的國際參與，意義格外重大。

去年5月，G7外長會議也曾發布聯合公報，支持台灣參與世衛大會。可是台灣至今沒有獲邀與會，可見G7外長的表態根本無濟於事。外交部聲稱G7外長會議支持台灣參與世衛意義格外重大，實在令人難以苟同。因為台灣參與世衛大會並不是G7外長說了算。

蔡總統執政後兩岸關係跌入谷底，使台灣在連續8年獲邀參加世衛大會後，再度被排拒於世衛大會之外。沒有中共的同意，台灣不可能獲邀與會。美歐國家敲邊鼓，毫無實質意義。外交部說意義格外重大，真不知是從何說起！

七大工業國支持台灣難能可貴。我政府應該將支持力量用於對台灣有實質助益的事務，而不是用於不切實際的議題。

在全球化的趨勢下，區域經濟整合方興未艾。在亞洲有已經成立的RCEP，也有即將成立的CPTPP，還有美國擬議中的「印太經濟架構」。台灣為外貿導向的經濟體，但是卻未能加入區域經濟合作機制，也沒有與重要貿易夥伴簽署自貿協議，陷入被邊緣化的危機，對未來經濟發展極為不利。因此，設法加入區域經濟合作機制，或者與重要貿易夥伴簽署自貿協議，誠為比參與世衛大會更為急迫且重要的當務之急。

如果蔡政府能夠促使七大工業國協助台灣加入區域經濟合作機制，甚至率先與台灣簽署自由貿易協定，那才叫做意義格外重大。

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