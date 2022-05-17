年底縣市長選戰日漸逼近，各黨縣市長提名作業逐漸明朗，國民黨準備在5月25日中常會上決定3位縣市長提名參選人，包括參選基隆市長的謝國樑、參選南投縣長的許淑華與參選台北市長的蔣萬安。其中許淑華的民調一直都不低，應該很有機會接下林明溱的棒子，前立委謝國樑在雄厚的家族人脈、既有組織基礎下，足以與對手蔡適應一拚。而蔣萬安更是各方矚目的台北市長人選，民進黨陷入提名人選難產的困境，蔣萬安可望成為國民黨的超級母雞。

相形國民黨企圖扭轉戰局，作為執政黨的民進黨反而因為與病毒共存政策的處理不當，民眾對防疫政策的不滿不斷噴出。而作為防疫指揮官的衛福部長陳時中，也被看破手腳，引發黨內外的抱怨與不滿，從民進黨台北市長的熱門人選，轉而成為拖累民進黨選情的沉重負擔。藍綠形勢此長彼消，讓層峰坐立難安。

去年以來民進黨內部一直有極大的焦慮，就是2022年的直轄市長沒有好人選，尤其是作為北三都的台北市、新北市與桃園市，如果北三都全丟，不但會影響到民進黨2024總統大選的權力布局，總統蔡英文也會因此跛鴨，但蔡英文所找的內閣部長大部分都是聽話辦事之流，缺乏吸引選民的群眾魅力，無法在北三都一戰。

不過疫情之下，陳時中透過每天記者會的高曝光率與網軍造神迅速崛起，一下子就成為黨內的人氣王，而陳時中長期與綠營的良好關係也及時進入了蔡英文的眼簾。在英系的洪耀福與黃承國全力運作之下，陳時中顯然成為民進黨出戰台北市長的不二人選，甚至於還為了為提名陳時中，民進黨還將台北市長的提名作業壓到7月，若6月疫情降級解封，便徵召陳時中上陣。

不可否認，如果台北市長選舉成為三腳督，民進黨的確有勝過分裂藍營的可能，但這個前提在於民進黨提名的人夠強，還有主客觀環境的變化。陳時中本來頗受關愛眼神，結果在改變政策與病毒共存之前，竟然沒有記取去年疫情爆發的教訓，包括快篩等等的防疫物資竟然沒有提前準備，搞到醫療體系人仰馬翻，飽受疫情驚嚇的民眾也怨聲載道，引發蔡英文的不滿。

但即便陳時中捅了大包，蔡英文並沒有要放棄陳時中，鐵了心要讓陳時中選台北市長，但狀況已經今非昔比。現在各方已經看出陳時中的能耐，如果最後陳時中代表民進黨參選台北市長，屆時陳時中的各種防疫政策就會成為各方抨擊的焦點，整場選戰將會成為選民對於陳時中防疫政策的審判，到時候陳時中反而成為拖累民進黨全國選情的累贅，這肯定讓民進黨基層有苦難言。

陳時中現在的窘境，猶如棒球比賽中被操壞的投手一樣，強弩之末不能穿魯縞。問題的根源除了該負防疫總責任的蘇貞昌逃避責任之外，蔡英文也有很大責任。如果陳時中去年底之前就找機會辭職，陳時中就不會被看破馬腳，就會是大家心中內定的台北市長候選人，奈何蔡英文不改組內閣人事放人，結果就是陳時中原形畢露，民進黨內外交逼。

（作者為台灣國際戰略學會研究員）

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