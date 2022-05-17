就在全球關注普丁總統是否罹患癌症，及健康狀況出了問題，各種消息到處傳播但均未獲證實之際，我們的國安局長陳明通又有大膽的言論，真讓人為他捏把冷汗！

陳局長日前在答覆綠委趙天麟視訊質詢時，他明確地指出，「普丁與習近平的健康狀況，國安局都有掌握，普丁並沒有如外傳得癌症，沒有外界所傳健康有狀況的各種說法。」國安局能夠掌握普、習健康狀況，已經不簡單了；能夠「確定」普丁沒有得癌症，甚至健康沒有狀況，則真是太了不起了！

有關普丁的健康狀況，外界有諸多揣測。從最早《New Line》雜誌報導，位列「福布斯富豪榜」的俄國寡頭，在今年3月曾談論到普丁病重的消息；其後英國《鏡報》指普丁4月24日出席東正教復活節儀式時，不僅坐立不安，還不停咀嚼嘴唇，認為他可能罹患帕金森氏症或癌症。幾天前則有烏克蘭軍情首長指出， 普丁受到包括癌症在內，多重病魔的折磨。

陳明通乃是全球情報機構第一位「確定」指出普丁並未罹癌的首長。情報若非來自美國中情局(CIA)，則目前國安局可能已收到中情局的詢問電報，要求證實消息是否可靠，那就不是在立院隨便唬弄立委質詢那麼容易了！

試想，就連全球首屈一指的CIA，或以擅長情蒐的英國「秘密情報局」 (Secret Intelligence Service / MI6)，都沒有確認普丁罹癌消息，難道國安局在克里姆林宮有「高級內線」？陳局長從在台大教書及陸委會主委開始就以敢言出名，但國安局究竟不是新聞媒體，陳局長也不是在上課。這樣的發言是否又是一次「大嘴巴」的紀錄？

希望陳的情報判斷真的是有可靠依據，否則萬一哪天有證實普丁罹癌的消息，不知陳局長是否會宣布下台或提出道歉？不過我們的政府官員有工作疏失或犯了錯誤之後，例如「斷交部長」吳釗燮、「超前部署」陳時中、「萊豬主委」陳吉仲，和「雞腿院長」蘇貞昌等等，沒有一個道歉甚至下台的。

想到那些不負責任的蔡政府政務官，也可為陳局長舒口氣！不過話說回來，趙天麟委員也算給陳局長面子，沒有立即追問陳局長「可以透漏情報來源嗎」？陳也省了回答，「可否找機會私下跟委員報告」。

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