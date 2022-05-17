總統蔡英文昨（16）日在臉書發文，分享外交部製作台灣醫師杜繼誠在非洲行醫15年的影片，貼文指出台灣對世界醫療積極貢獻，不應被WHA排除在外並感謝友邦及全球民主夥伴支持台灣的參與。如果再看陳時中13日投書美媒《華盛頓觀察家報》〈台灣如何成功地控制新冠疫情〉文章，不免令人感覺把去年文章又拿出來宣傳，國人普遍評價是老套，更多是不用心，被看破手腳。

第75屆世界衛生大會（WHA）即將於5月22日至28日在瑞士日內瓦召開，台灣並沒有在12日最後期限前收到邀請函，所以確定無法參加本屆大會。不過，白宮13日還是高調宣布拜登已簽署編號S.812的《要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織觀察員地位法案》，當天正好是該法案簽署期限的「最後一天」。美國玩這一手虛晃一招，台灣政府又花了多少公關費？總是誇稱「美台史上關係最好」的蔡總統、吳釗燮當真看不出來？

民進黨政府為了台灣前進WHA，每年耗費龐大資源打廣告、做公關、尋求友邦支持提案，但是大多數國人更重視的是結果，如果照本宣科、行禮如儀，只想大外宣轉大內宣，又老是講一些台灣人自己都不相信的事，這就務虛不務實了，官員心態太敷衍、不用心，反正時間到了，有做就好。

當然，我們寧可相信蔡總統有費心構想防疫新招「新台灣方案」，想出「重症求清零，有效管控輕症」的漂亮口號，怎麼也料想不到被阿中部長搞砸、破功了，不到10天確診數飆破50萬、死亡數逾百人，搞得眼前防疫公衛體系千瘡百孔，抗疫最後一哩的醫療體系幾乎崩潰，台灣面臨這種慘況，怎麼好意思還重提去年防疫模範生、還可以去幫助世界更多，這不尷尬嗎？

台灣兩年編列8400億元防疫預算，國家隊一個一個成立，天天記者會言必稱超前部署，真正做起事來離離落落、差很大，台灣人民如何能相信靠這批庸才瞎忙，什麼時候才能進得了WHA呢？

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