菲律賓總統大選，小馬可仕以壓倒性的票數勝出。選舉過程中，西方媒體對他非常不友善，把他定性為「獨裁者的兒子」，公開同情他的對手，好像菲律賓人民的選擇是由他們來定義。

1986年菲律賓「乙沙革命」前後，我是《中國時報》駐馬尼拉記者，整整待了1年，目睹了那一段動盪的歲月。柯拉蓉總統領導各派系勢力湊成的新政府無法控制大局，各種勢力傾軋，幾乎毎天都有示威遊行。右翼軍人更是有樣學樣，不斷發動政變。我經歷了兩次政變的採訪，第一次和平落幕，第二次政府軍和叛軍發生激烈的槍戰，這也是我新聞生涯中第一次目睹的實戰狀態，不自主地感到恐懼，所以菲律賓的經驗於我是刻骨銘心。

1992年總統大選時，馬尼拉市已經可聽到計程車司機抱怨柯拉蓉總統「沒有建設」，而馬可仕總統任內有許多大型的工程設施，如市內公路拓寬、捷運、大型表演廳等等，而且，政府內部依然貪汙嚴重，社會管理鬆懈，治安更為惡化。這1年，馬可仕的親信許寰哥返回菲律賓參選，聲勢浩大。才不過6年時間，就已經出現了馬可仕集團班師回朝的氣派。

開票那一天非常戲劇化，菲律賓最具影響力的民營電視台ABS-CBN一路報導許寰哥得票領先羅慕斯，刻意營造許寰哥有可能獲勝的政治氛圍，迫使羅慕斯親自到電視台抗議和糾正，最後羅慕斯戲劇化地逆轉，以微差當選總統。菲律賓坊間一直傳言，如果當年不是柯拉蓉政府動了手腳，馬可仕集團早已經回來了。1998年，菲律賓前武打演員伊斯特拉達高票當選，他也公開正面評價馬可仕總統。儘管後來他也被一場兵變拉下台，但也反映了懷念馬可仕的政治土壤始終雄厚。

至於小馬可仕，1986年隨父親流亡美國。1989年父親過世時，他陪侍在旁。經歷了龐大的國際輿論壓力、美國政府的冷漠、銀行扣押帳戶，以及法院要求賠償等等所有的世間冷暖。1991年，他結束流亡，返回北呂宋家鄉，從頭幹起。從選上眾議員，再當省長、參議員，一步步累積全國性的聲望。小馬可仕不是被慣壞的富二代，而是經歷大起大落，看盡人世百態的老手了。他並不遷就於乙沙革命以來的菲律賓主流歷史解釋，而將馬可仕執政解釋為菲律賓建設的「黃金年代」。

更結構性的因素是，由於沒有經過土地改革的巨變，菲律賓至今仍然是大地主政治世家輪流坐莊的國家。艾奎諾家族來自中呂宋，由於艾奎諾議員被刺的民主殉道者角色，使得艾奎諾家族掌握了歷史解釋權，呼風喚雨30年，其他家族當然不甘被壓制的格局。

來自民答那峨島政治世家的杜特蒂總統，決心打破這種格局。他的政策和作風完全違反西方的價值觀，掃毒戰爭的強硬手段被西方媒體描述成殘暴不仁的獨裁者，但因建立了社會的安全和秩序，深得民心。

很明顯的是，這次總統大選是北呂宋的馬可仕家族與菲南杜特蒂家族聯手，以絕對的優勢打敗艾奎諾家族集團最後的勢力。杜特蒂總統的女兒薩拉也高票當選副總統。這兩大家族的聯合勢力必將延續10年以上，並主宰菲律賓的國家走向。

總之，大選的結果並不是西方媒體所描繪的民主對抗獨裁勢力班師回朝，而是傳統政治世家合縱連橫的最新結果。就像美國HBO《冰與火之歌》大戲，眼前演出的是菲律賓版本的《冰與火之歌》。

（作者為資深媒體人）