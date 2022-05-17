國防部在5月2日證實，我國向美國採購代號「銳霆專案」的40輛M109A6自走砲，日前接獲美方告知因為「產線排擠」，原定於2023年至2025年分三年完成交運的期程將大幅延後，最快也要到2026年才能開始交運。至於「產線排擠」的原因，依國防部長邱國正5月5日在立法院的答詢內容，是因為「俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後導致供貨期程改變」。

產線排擠說法欠卻說服力

但平心而論，「優先支援烏克蘭導致生產線排擠」此一說法實在欠缺說服力。首先目前美國軍援烏克蘭的155公厘榴彈砲，是保養維護較容易的牽引式M777榴彈砲，而非國軍所採購的M109A6自走砲。第二，目前烏克蘭已經預備派員接收由荷蘭與德國所提供性能較M109A6更勝一籌的德製PzH 2000自走砲；未來若要再增加自走砲，在考量性能與後勤維修保養一致性的前提下，比較可能的還是持續接收PzH 2000，而非M109A6。

至於若干媒體所報導，美國因全力加速生產M109A7，以及將庫存689輛M109A6升級至A7，已使生產線滿載，導致我國的M109A6交貨延遲。但此一說法不僅與邱國正5日在立法院的說法不吻合；負責M109A7與M109A6的貝宜系統公司(BAE Systems)也公開否認有「產線壅塞」的情形，還強調該公司產能足以在不影響其他客戶合約的狀況下，提供我方需求並如期交貨。這讓整個軍售案生變的原因更顯撲朔迷離，也使人不禁懷疑，是否華府決策官員認為M109A6不符合「不對稱戰力系統」的標準，遂以技術理由「建議」我方主動修改或撤回此一已經完成美國國會審查程序的軍售案。

然而不管生變的內情為何，國軍砲兵「小步現代化」的努力再度受挫，卻已是不爭的事實。

國軍砲兵戰力早已跟不上時代

很少有國人注意到，中華民國除海軍有2艘七十餘歲的祖父級潛艦「海獅號」與「海豹號」外，陸軍砲兵還有更多同樣可追溯到二次大戰的火炮。且與海獅級潛艦目前僅擔任訓練任務不同，陸軍的這些祖父級火炮還繼續擔任戰鬥支援任務，甚至在常備部隊的機械化步兵旅所轄砲兵營中，扮演「骨幹」的角色，例如M114牽引式155公厘榴彈砲。

M114牽引式155公厘榴彈砲最大射程僅有不到15公里，連共軍陸軍合成旅砲兵營PLL09型輪式122mm榴彈炮的27公里都望塵莫及，遑論共軍PLZ-05自走155公厘榴彈砲的40至50公里。事實上，就連國軍砲兵中年齡最輕(24年)、性能最先進的M109A5自走155公厘榴彈砲，由於沒有配賦增程彈，最大射程也不超過23公里。就算這次順利引進M109A6，其30公里的最大射程也只勉強超越共軍的PLL09型輪式122mm榴彈炮，仍不及PLZ-05。

現階段國軍砲兵除射程不足，更致命的是射控指揮自動化的程度太低。以M114式155公厘牽引砲為例，目前國軍仍有200餘門，在接戰時雖然可運用國軍自行開發的戰、技術射擊指揮自動化系統，但在火炮上仍需配合表尺座與週視鏡，以人工方式計算射擊諸元及裝填彈藥。同時因為這些火炮也沒有如GPS等自主定位定向系統，必須仰賴測量班實施測地，得出陣地與目標區的方位後，再以人工運用方向盤去計算每一門砲的射向。

一言以蔽之，國軍砲兵在射擊指揮方面，根本是1991年第一次波灣戰爭之前的水準，不僅整個接戰過程所耗費時間太過冗長，也使各火炮必須佔領同一陣地，容易遭敵軍鎖定而嚴重影響存活率；也根本無法應付日後國土防衛戰中，國軍與共軍所在位置快速變化、情勢高度流動的戰場環境。

多管火箭無法替代傳統火砲

至於美方建議的替代方案，增加出售若干海瑪斯（HIMARS）多管火箭系統，則因為多管火箭和傳統火砲在戰場上的任務並不完全相同，難以相互替代。例如海瑪斯所發射的火箭，其中包括數百枚次彈械，能夠對一平方公里的面積範圍進行大規模殺傷；但由於殺傷面積大，無法用來支援第一線國軍地面部隊，比較適合對交戰線敵軍遠後方實施縱深打擊。此外，海瑪斯在短時間內投射大量火力後，就需要再裝填，出現火力間隙；而每一門M109A6備彈39發，可長時間持續射擊。更重要的是，相較於每門傳統榴彈砲500至1000枚的砲彈儲備，每輛海瑪斯可供再裝填的火箭儲備量不高；在經過台灣近海的反舟波射擊與海岸防衛戰後，所剩下的火箭彈數量恐怕為數不多，無法應付國土防衛作戰中的反火力戰與縱深戰鬥的彈藥數量需求。

面對砲兵的窘境，陸軍砲兵訓練指揮部雖曾在1998年、2002年及2007年三度提出新型火砲的需求，但都未獲國防部同意。使國軍的火砲在各項性能與作戰能力上，與共軍存在明顯的差距。在這種差距下，要想在戰場上獲得火力優勢，根本是「不可能的任務」。這次好不容易獲得國防部預算支持，得以採購40門比較現代化的M109A6，卻又在華美雙方簽署發價書前生變，讓陸軍砲兵現代化更是遙遙無期。

雖然日前媒體披露美國陸軍建議國軍直接採購更新的M109A7，但美國陸軍此一建議是否能獲得美國國防部與國務院高層的支持，其實還有不少變數。像MH-60R反潛直升機，原本我國防部基於預算考量持保留態度，據傳還是美國海軍部分人士大力鼓吹後，國防部才回心轉意，但最後還是遭到美方拒絕。

就算真的獲得美國同意，由於M109A7的單價較M109A6高出許多，導致能採購的數量更少；且在新造的M109A7勢必優先滿足美軍自己需求的情況下，能否比2026年更早獲得，也充滿不少疑問。

因此為了在短期內提升國土防衛作戰的戰力，建議國防部還是應該盡可能向美國爭取，從美軍將近700輛的庫存中，先檢整一定數量的M109A6，例如14輛，先裝備若干個砲兵連及供砲兵學校教學與發展準則用，讓國軍至少可以先提升最重要區域的防衛戰力。（作者為中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會副研究員）

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