一起發生在美國1死5傷的重大槍擊案，不巧因加害者與受害者同具台裔身分，案情已被導向與行凶者個人的政治偏好有關，尤其加害者的族群背景與受害者們似處於政治頻譜的對立兩端，稍有不慎，不幸的悲劇恐將淪為有心政客的消費工具，一部專供年底服務的「選舉ATM」悄然開張。

無論如何，案情真相都有待美國司法單位釐清，而不應流於臆測，但從行政院長蘇貞昌對案情發表快得像是「聞到血的鯊魚 」後，就知道單純的槍擊個案，已被政治人物豐富的想像力以及選舉需求，將讓一件遠在美國的刑案，直接產生外部效果內部化的不良後果。

蘇揆說每個人的政治立場或理念縱有不同，本應相互尊重、理解與包容，這也是民主自由的可貴之處，任何意見的分歧，都不應該成為彼此對立仇視、甚至是殺害他人的藉口。蘇揆講法看似理性，但其對個案評論的時間點，是選在美國檢警表示槍擊案疑是「出於政治動機的仇恨事件」，還尚待查證，就毫不保留的「帶風向」，直指是政治立場分歧所釀出的悲劇。

蘇揆說法不僅不妥，更充分暴露其內心「撿到槍」的動機，如果閣揆都已如此為案情發展尋求政治目的的鋪陳，不難想見未來官員民代說法也好，綠營輿論也罷，必會綿密地進行「假台灣認同之名，大行挑動族群敏感神經之實」的認知作戰。因為不問槍擊案的本質為何、發生背景，就提供了有心政客充足的指涉能量，更何況蘇院長過去的「記錄」斑斑可考，不是嗎？

疫情已經夠糟，如果還有時間操弄族群分裂，未免太惡質。與其大玩撿到槍的認知作戰遊戲，執政黨還不如趕快讓人民撿到快篩，更能起到鞏固政權的效果，捨本逐末的結果，只會讓人民看破手腳！

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