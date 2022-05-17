在兩岸關係的研究上，有一種所謂「紅藍綠」小三角的關係之研究途徑。而在這樣地三邊關係中，早年民進黨還未第二次執政時，其實三角的兩邊是紅藍同邊，綠色的這邊是較小的底部。

6年前蔡英文以8170231高票當選後，挾高人氣地姿態上任，此後，在美日與歐盟等國家的暗助之下，這個不等邊的三角關係，逐漸形成等邊三角形的關係了。這是紅藍都預先想不到的事，而綠營也在勵精圖治之後，感受到已成氣候的態勢。自此，在國民黨失勢之下，紅邊也不得不與綠營招呼，即便不喜歡綠邊，但也不得不和綠邊接觸、爭鬥、共存。

日前《中評社》出刊一則快評「國民黨最該修復的是兩岸關係」，文中有許多對國民黨的指摘與期待，我對此快評有一些不同看法，特分述與說明、分析如下：

第一，快評指出，「日前傳出在美國的演講所闡述的兩岸路線可能呈現走向『全面親美、抗共保台』的重要變化，引發較大的關注和討論。」

對上論，我認為，有紅營背景的媒體如此論調，顯然是一種打預防針的做法。意在朱立倫行前先給予一些兩岸關係方面的暗示，以免赴美後，紅藍越走越遠，就不易挽回紅營設定的兩岸關係了（其實是兩岸一邊決定的關係）。這就失去所謂兩岸關係的雙邊協商，雙邊認同的默契了，而協商機制也形同虛設了，紅藍的兩岸關係，就回不去了。

第二，快評指出，「國民黨原本就是一個親美政黨，朱立倫的親美更是眾所周知。但在民進黨這幾年『倚美謀獨』、『倚美抗中』，以及全面配合美國『以台制華』的大背景下，在野多年的國民黨認為對美經營已經成為自己的『短板』，亟需修復和加強，尤其朱立倫要布局2024，更需要通過訪美闡述自己的對美立場，取得美國的信任和支持，這些都不難理解。」

就上論而言既然說不難理解，自是應該大方大氣地讓朱立倫，本於國民黨的立場和原則及現實需求，向美國說明該黨的兩岸立場與原則，及現實上的需求。這才是紅黨應有的大氣魄、大格局的自信作法，兩岸關係也才能不被綠邊勾串美日而阻力過大，動彈不得，不得要領而為。

是以，紅營對藍營就不是採取慣有的自私想法，只可以跟我共產黨好，不可以跟別人勾勾纏，這種心態與做法，就是信心不足，態度不堅，讓人反感。

紅黨應該改變自己的做法，讓台灣的藍綠各自成長，各自擄獲人民的心，誰有民意基礎，誰就是紅黨應該結交的朋友。因為有民意基礎的黨，才是有發展潛力的團體，才有執政的機會，才是紅黨兩岸關係的發展所向，如此而已，別無他途。

第三，「國民黨可能比民進黨更親美、配合美國表達更強的對抗大陸意圖嗎？顯然不易。況且，國民黨領導層部分人有心，美國也不一定相信國民黨有力。我們認為，國民黨最該修復和強化的是它的兩岸論述。處理兩岸關係原本是國民黨的強項、民進黨的『短板』，但這個強項現在也已經成為國民黨的『短板』，亟需強化。」

上論的看法都只是臆測，藍營親美也是時勢所趨，因為台灣人民對美國的好感度，一直以來都高於對紅營的好感度。所以要檢討修正的是，紅營的專制與獨裁令人害怕不安，才是導致兩岸關係，一直各有盤算，各有蹊蹺之因。既因於制度的畏懼，自然不能讓藍放心地與紅營深交，這正是紅藍兩岸關係的問題所在。

快評又說：「國民黨最該修復和強化的是它的兩岸論述」，而上論乃紅黨的兩岸問題所在，快評此議實在令人啼笑皆非，莫名不已。重點在，紅營竟不知問題在自己，卻說在藍營，除了好笑，還是好笑，正如所謂「眾人皆醒，唯獨紅營已醉不醒」，此乃大哉問的不知問誰啊？我認為，港媒是奉示出此快評，並不是媒體的意見而已，這只是一個行前的探測器與警報器的關心與憂心的表態。

但值得關注的是，有一種說法，「雙方『關鍵管道』暢通，不會有錯讀誤判的空間。」若然，亦可證明快評，就是一個暗示訊號與提醒走偏的預警機制。亦可見紅藍再怎麼不高興，還是兄弟一場，胳臂就是不會往外彎，一切盡在不言中。

第四，「國民黨除了強化兩岸論述，更需要落實在行動上，不要口頭上講維護兩岸和平，聲稱希望兩岸穩定交流等等，實質上跟隨民進黨的『倚美抗中』或『抗中保台』路線。」快評的意思其實是說，紅營最氣的是藍營跟隨民進黨的依美路線，然後又要抗中。

其實坦白講，藍營是跟隨民意靠近美國，不是依靠美國，沒有抗中的問題。而是中想太多，把靠美想成抗中的藍綠皆需，其實藍營不抗中而是尊中，尊重藍紅的兄弟情與務實義，所以兩岸問題是情義問題，不是意氣問題。

紅營若懂此情，自信地把藍綠紅等邊三角型的，兩岸小三角搞好搞定，這是回應兩岸民意的務實與尊對（尊重對等）做法。我想紅應該要懂得藍靠美不是壞事，而不是主動放棄靠美可以融紅，也可以拒止綠營獨佔依美的鰲頭之勢。這是靠美可以瞻前顧後的全方位複式做法，紅營知道之後，就應祝福朱立倫六月訪美成功順行，有為有守，進退有據，人民說讚。

總之，說了這麼多，最重要的是，紅色的共產黨，最應該在兩岸關係之間發現藍綠的需求，然後，看見台灣人民的指向，讀出兩岸人民的喜好，做出最好而最有意義的決定就對了。（作者為智庫研究員）

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