世界衛生組織(WHO)今年的「世界衛生大會」(WHA)將於5月22日舉行,距今只剩下短短5天,儘管美國總統拜登日前簽署了一項法案,完成協助台灣重獲WHO觀察員的立法程序,但是蔡政府目前還沒有收到WHA的邀請函,這可能將是蔡政府執政以來的第6次「槓龜」。

對此,總統蔡英文16日於臉書表示,感謝海內外的朋友積極站出來,讓世界聽到「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping(台灣可以幫忙,台灣正在幫忙)」;並強調,健康、防疫沒有國界,台灣不應該被排除在WHA之外。

此外,身兼防疫指揮官的衛福部長陳時中日前也以「台灣如何成功抑制疫情」為題,投書美國媒體《華盛頓觀察家報》。他在文章中強調台灣的防疫成就,並呼籲國際各界共同支持台灣加入WHO,實現防疫零缺口的願景。

台灣身為國際社會的一員,且公衛體系的表現向來得到各國肯定,政府積極爭取成為WHO觀察員、參與WHA大會,自是理所當然。只不過此時此刻蔡政府的宣傳還是老調重彈,未免顯得太不合時宜了。

在2020年,蔡政府曾以「Taiwan can help」為口號,向多國捐贈口罩;親綠人士並以此在國際媒體上刊登廣告,作為台灣應該加入WHO的訴求。然而,此一時彼一時也,今年4月開始,台灣Omicron染疫人數急遽升高,死亡人數不斷創新高,單日確診人數還慘登世界第一,英國媒體甚至預測夏天來臨之前,台灣將引爆前所未見的死亡率。

在此情況下,蔡英文居然還好意思說什麼「Taiwan can help」、陳時中竟然還有臉吹噓台灣已成功防堵新冠肺炎侵入云云,真是笑死人了。想進WHO,拜託換點新詞啦!