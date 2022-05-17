最近一段時間，兵棋推演很熱門，隨著俄羅斯揮軍入侵烏克蘭的戰事發展，關於中國大陸武力犯台所引發美中軍事衝突的兵棋推演，更是吸睛。有人只看新聞報導，不察推演全程，有人只看推演結果，無視設計目的。熱鬧與門道，差別就在這裡。

行軍作戰之推演，自古有之，而發展不到300年的現代兵棋，始於普魯士軍隊將縮小模型置於地圖之上，以預先評估兩軍攻防之策。其後逐漸拓展出涵蓋非軍事要素，將內政、外交、情報、經貿、資源、氣候、甚至自然災害等相關政府決策估算納入，而統稱為政軍兵棋推演（political-military wargame）。

兵棋推演的目的不在於鐵口直斷或預知未來，而在於更好的理解並探究形勢發展的方向與事件發生的機率，使得決策者在面對各種可能的未來所處情況，尋得不同政策應對的選項。

兵棋推演的門道在於題目選擇。戰題的選擇可以決定想定狀況的時序、地緣、涉及單位與可用資源，更可以透露出設計者（或贊助者）的政策思路與關注焦點。

兵棋推演的門道在於過程，不在結果。兵棋推演的目的之一，在於更好或更早的理解敵對各方的意圖，執行決策的方法與手段，以及過程中所可能面臨困境與短板的機率，使得己方能及早發掘問題。簡單地說，兵棋推演不是「正式學測」而是「模擬考」。

近年來，有關美中兩強軍事衝突的諸多報導及分析，常會引述美國國防部內部以及委託智庫所做至少18次兵棋推演的結果，因此斷定美軍無法在未來戰爭中與中共人民解放軍抗衡，進而導引出未來台海有事，美軍已然無法援台的推論。

對於熟稔兵棋推演者而言，美國是否有能力軍事介入台海戰爭的討論，並非政治不正確，而是不能排除的某種估算。但是如果只看兵推結果，就可能忽略了美軍試圖發掘本身缺點，尋求克敵之道，探索未來科技與裝備需求，以及影響五角大廈、白宮、國會決策方向的其他目的。

當今世界，心理戰、宣傳戰、認知戰已經愈來愈成為外交戰略運用的重要手段，兵棋推演更再增加了形塑國際風潮的門道。當各種兵棋推演的主題選擇，趨向集中於某個國家地區或是強權對局，就會逐漸堆積全球認知，而有可能造成「自我實現的預言」（self-fulfilling prophecy）。

美國具軍方色彩的智庫「海軍分析中心」（CNA）以及與拜登政府關係緊密的「新美國安全中心」（CNAS）最近兩個月分別針對美中兩大強權因台灣而啟戰端的兵棋推演，透過網路報導及影音平台，將預想的台海美中軍事交鋒，以極簡版形式向全世界放送，認知影響之所及，自然不止於美中台三方。

只有美國與中國大陸的紅藍軍事對抗兵棋推演，當然是兵棋設計者的選擇，但是沒有規畫台灣隊一同參演，排除台灣與大陸的政治訊號傳達，在軍事緊張升高時兩岸可能出現的避戰作為，國軍在台海軍事衝突中的防衛戰略與用兵方式等相關要素，則兵棋推演就缺少了重要的一角。美國在西太平洋固有軍事同盟與軍事基地，然在特定時空下，日本、韓國、澳洲政府基於其自身內部政情與國家利益，將如何反應，恐亦需放在推演想定之中。

攸關美中強權消長的台海戰爭兵棋推演，當然涉及許多不可對外公開的政策思維、軍事部署以及作戰構想。所以外部可見兵棋推演的公開評論、新聞報導以及電視節目，自然是經過縝密設計，而刻意挑選出來，可以呈現給外界的訊息。何者已被釋出，何者不願洩漏，遂成為觀看兵棋推演門道的挑戰。

台灣已經逐漸邁向「強國用兵的想像場域，兵棋推演的當紅標的」。國際能見度的提升，為長期被忽略孤立的苦境提供了某種程度上的心情療癒，驀然回首，卻見高聲量竟源於兵凶戰危。此台灣人民之幸耶？中華民族之禍哉？

（作者為淡江大學戰略所副教授，中華戰略暨兵棋研究協會理事長）