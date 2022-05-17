蔡總統執政即將屆滿6周年，距年底地方大選也只剩半年左右。蔡總統的施政表現不只將影響年底選舉結果，更會牽動「後蔡英文時代」的整體政治情勢。

日前國家政策研究基金會發布蔡政府6周年施政調查，指出民眾最不滿意的5項施政分別是物價、防疫、能源、空氣品質和兩岸關係。而另一份《民報》的民調則顯示，雖然有47.4%的民眾滿意蔡政府6年來的執政，但針對經濟表現、抑制房價上漲、實現社會公平正義、司法改革，也有相當的不滿意比例。甚至在房價部分，有高達5成9的民眾不滿政府的作為。

此外，從不滿意蔡政府近兩年防疫表現達48%，比37.6%的施政不滿意度還高上不少，以及包括快篩和藥物準備，或快篩劑價格，民眾普遍不太滿意，且僅有24.5%的人認為政府有針對這波疫情超前部署，66.8%認為沒有，由此來看，似乎代表蔡政府難以再透過防疫來拉抬支持率，可說結束了兩年的民調黃金期。

民眾滿意政府的防疫表現，奠定了民進黨政府在2020選後蔡英文第二任的上半場基礎，即使民生議題亮點不足，仍維持動輒5、6成的高支持率，避免了第一任上半場因民生議題而崩盤的慘痛記憶再發生。

而一旦失去疫情的議題影響力，或是在防疫討論裡負面聲量高漲，則過去兩年因疫情而民眾關注度較低的其他施政缺失，就會開始被放大。比如跟疫情有關的經濟就業、物價問題，及房價、能源、環境、交通等議題。這就可能成為蔡政府的阿基里斯腱，導致蔡第二任的下半場出現支持率大幅下滑的情形。

以近1個月的發展，從臉書社群大數據來看，雖然蔡英文在社群對「疫情」的討論裡只占1.6%的比重，不如陳時中的5.5%，看似退居二線，但這不必然代表民眾沒有歸責於蔡。

首先，當網民在臉書社群上同時討論關鍵字「疫情」與「蔡英文」時，每百個心情數會產生2.93個憤怒數，明顯高於單純討論「疫情」的0.8%。也就是說，在討論疫情時，若談及蔡英文，則更有可能出現憤怒情緒；其次，另外兩位政府防疫要角的行政院長蘇貞昌和指揮官陳時中，也分別高達4.86%和5.45%，比蔡更高。從此來看，蘇、陳似乎一定程度幫蔡分擔了民眾不滿防疫的怒火，但另一方面，當防火牆被突破時，蔡則可能需要承擔更集中的傷害。

整體來說，從目前民眾對防疫的不滿程度及現有的民調數據來看，蔡政府的支持率很可能再度出現死亡交叉的趨向。因為就《民報》的民調來看，蘇貞昌的施政不滿意已大於滿意度，與臉書社群的大數據趨勢相符。

如果在這波疫情高峰過去後，連蔡英文的支持率都出現死亡交叉，那必然會連帶影響年底選舉的結果。而考量到2022選完後，距離2024大選其實只有1年，蔡英文對政府和黨的控制力很可能就會直線下降，遭賴清德取代，蔡英文時代將畫下一個不完美的句點。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）