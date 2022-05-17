台灣此波疫情大浪來得又快又急，短短兩個月，我國每日確診數從數十人暴增至逼近7萬人。蔡政府的防疫神話早已被混亂的居隔政策、與日俱增的死亡數及民眾搶買快篩劑的憤怒給戳破。外加防疫特別預算，扣除必要的防疫物資採購經費後也即將用罄，政府勢必無法再次全民普發振興券。種種不利民進黨年底選戰的因素接二連三出現，衛福部長陳時中從民進黨的防疫之寶，變成急欲請下神壇的負資產。

防疫政策失敗，關鍵就在於陳時中高估邊境防堵的成效，低估病毒的擴散速度，錯把防疫加諸政治性目的，致使防疫手段摻雜了意識形態與大內宣思維而缺乏實質作為。從去年，陳時中堅持不向大陸代理商採購BNT疫苗，迫使台灣必須仰賴外國贈送；今年，陳時中又錯估Omicron新一波疫情的感染力無法與去年疫情相比，導致醫療量能瀕臨崩潰，民眾為快篩劑大排長龍。

最近衛福部防疫採購作業屢遭在野黨踢爆不合常理，例如資本額僅有200萬的高登參與16億元標案；獨厚福又達申請進口唾液快篩劑等，加上疫情快速爆發，終於成為壓垮陳時中神話的最後稻草，也迫使綠營立委不得不與其切割以求自保。

其實民進黨要陳時中下台，已有跡可循。蔡總統召開的防疫會議屢屢被外界認為有其政治性目的。繼上次排除雙北市長參加後，此次蔡英文再度召開防疫諮詢會議，除吹捧高雄防疫表現外，更是劍指陳時中。尤其，總統府在會後大肆宣揚總統針對當前防疫政策的三大指示，其實等於否定陳時中在這波疫情的防疫成績，並間接暗示了蔡政府的防疫即將進入沒有陳時中的「後陳時中時代」。

只是民進黨要將曾經塑造的「防疫之神」請下神壇，時間點必須精確拿捏，下台方式也必須嚴謹鋪陳。否則，過早下台，形同間接承認過去政府宣傳的防疫政策超前部署是個笑話；過晚下台，若無法有效讓疫情趨緩，恐拉民進黨年底選情陪葬，更可能衝擊2024年民進黨的接班布局。

安排陳時中參選台北市長，已成民進黨最佳解套方案。但民進黨讓陳時中參選，並不意味他是民進黨眼中台北市長的強棒人選，因為連蔡英文、蘇貞昌都曾視台北市長一役為畏途，民進黨又豈會天真地以為陳時中能夠勝出？民進黨之所以會考慮由陳時中出戰台北市，無非是希望尊嚴地讓陳時中離開防疫指揮官的位置，同時也寄望經由他的參選，讓民進黨所建構的防疫神話能夠延續，不讓疫情成為年底選戰的破口。

也正因衛福部長出缺即將成為事實，醫福會執行長王必勝近日才會出言批雙北市長叫不動醫院，以爭取總統或行政院長關愛的眼神。但王必勝將醫護的救命天職矮化成必須靠交際才願意行使，已傷透醫護的心，注定與部長一職絕緣。但由此可見「後陳時中時代」的角力戰已暗地展開了。

（作者為立法委員國會辦公室主任）