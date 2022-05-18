本土疫情旋風式席捲全台，確診數與死亡數不斷屢創新高，指揮中心無完善的防疫政策，造成民眾外出恐慌，各大商圈、夜市人潮寥寥無幾，餐飲業者不斷遭疫情循環重擊，已體無完膚。經濟部利用約5億元以上的紓困方案剩餘金，宣布加碼每個店家最高十萬元的「餐飲業者行銷補助」，有業者表示，不僅沒有對症下藥，更搔不到餐飲業痛處。

餐飲業者反映，疫情讓內用客人減少5成以上，營業額更是腰斬；加上店租與原物料成本高漲壓力，想要靠著外帶或外送苦撐，也無法彌補不斷擴大的損失缺口。不少老店或新創業者在人力、財力的短缺下，紛紛吹起了熄燈號；就連去年紅極一時的阿堂鹹粥也宣布停業至月底，都避開這波確診高峰期，光靠政府補助的十萬元，連杯水車薪都談不上，靠自己減省開支還比較實際。

為配合行政院的經濟與防疫並重的「新台灣模式」，經濟部補助餐飲業的立意良善，但要餐飲業者先行制定行銷方案規劃及所需經費，並提出申請認可、再依方案內容執行，最後提出核銷；在政府同意核銷後，才會撥款。還附帶條件，業者不可有解散或歇業狀況，也不得違法解僱勞工，否則將追回補助款。擺明要自己先墊錢，再花時間通過僵化的行政流程，才有機會獲得50％的補助。萬一沒效果，貼錢就算了，還不能關門，是等著政府成果發表？

經濟部若要利用紓困方案剩餘金，加碼看得到吃不到的方案。還不如乾脆點，直接補貼租金或補助油、蛋短缺高漲的採購壓力。要知道，現在已經吃不到，一碗20元的蚵仔麵線了。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※