自疫情於2020年蔓延，大家都注意到了，旅遊業、餐飲業、休閒娛樂業等服務業都備受影響，使得這些部門的就業人口明顯滑落，然而，多數人可能都不知道，影響當前就業統計最厲害的，並非前述這些原因，而是內政部戶籍法第16條所規定的：「出境二年以上，應為遷出登記」。

對於戶籍法居然會影響就業統計，大家一定不明白，何以戶籍法第16條這短短12個字就會影響就業統計？讓我們慢慢解釋，我國每月公布的失業、就業等數字是抽樣推估得到的，而調查的母體正是「戶籍人口」，只要國人的戶籍在台灣，不論到上海、東京、巴黎或洛杉磯工作，都會納入就業總人數，也就是說如今我們看到的就業、失業統計皆包括了國內就業，以及海外就業這兩部分。

受疫情影響，由於各國邊境管制，入境得花上不少時間檢疫，一來一往光是檢疫就得花上二十多天，這使得過去每年會返國的海外工作者，大多選擇留在海外，而依戶籍法，出境二年以上者便自動被遷出戶籍，隨著疫情於2020年初擴散，被遷出的人口逐月增加，戶籍人口隨之遞減，而戶籍人口正是調查的母體，如此一來，所推估的數字豈能不受干擾？

由於疫情自2020年的農曆年後蔓延，各國開始啟動邊境管制，此前曾返國者，短期內尚不會「被遷出」，因為還不到二年。依內政部統計，2020年遷往外國的人數只略升至6.2萬，但由於邊境管制年復一年，返家之路遙遙無期，到2021年出境逾二年而「被遷出」者大幅增加，使得這一年戶籍「遷往外國」者跳升至18.3萬人。甫公布的今年1～4月統計，更為驚人，才四個月而已，遷往外國的人數已高達16.3萬人，若遷出的速度不變，估計今年遷往外國者將達到50萬人之多，這自然會嚴重影響日後就業統計的推估。

當然，戶籍遷往外國者有些是移民，有些是赴海外就學無法返國者，年年都有，只是過去一年大約只有4～5萬人，而自2020年以來的數字急速升高，可見「遷往外國」這項統計的變化，誠然是受這一波疫情的影響，疫情會影響到就業統計的調查推估，過去大概作夢也不會想到，但如今真的發生了。

我們來對照一下，隨著「被遷出」的人數扶搖直上，戶籍人口於2020年減了4.2萬，2021年減了18.6萬，今年4月台灣戶籍人口續降至2,321萬，較去年底又少了16萬，戶籍人口的下滑與遷往外國者的上升，可謂如響斯應。

影響所及，一年多來我國勞動市場的各項數字也全都受到影響，15歲以上民間人口下滑、勞動力也下滑、就業人數下滑、失業人數也下滑。以今年為例，3月15歲以上民間人口年減16萬人，勞動力也年減8.5萬人，就業者年減8.1萬人，而失業者也同樣年減4萬人，由於母體出現了結構性變化，使得所推估出來的數字很難拿來和過去比較，勞動市場這四大指標，自有調查以來大概從未出現同步下跌的情況，但如今卻出現了。

說巧不巧，台灣人口也是自2020年初開始負成長的，隨後出生人口快速下滑，去年（2021）出新生兒更下滑至15.3萬的歷年最低，過去戶籍人口的變化，可以很單純的以「少子化」加以解釋，但如今由於邊境管制，戶籍人口的減少，除了「少子化」這項因素，有更大的原因是來自「被遷出」。換言之，這是「自然增加」、「社會增加」雙雙滑落造成的，這是解讀數據時必須注意的，否則將失之於誤判。

經歷這一波疫情，也可以發現，以戶籍人口做為就業調查母體的困境，事實上，多數國家的就業調查都是以常住人口為母體，隨著人口流動的快速，以戶籍人口為母體有其本質上的限制。除了這次因疫情而邊境管制所出現的問題，即或在平時，也一樣有盲點，例如設籍在高雄而跑到台北工作，在就業數字上，這算是高雄的就業人數，而設籍於花蓮跑到台北工作，這一樣是算是花蓮的就業人口，也正是這個原因，每半年發布一次的各縣市就業統計，有時很難解釋到底哪個縣市創造了更多的就業機會，而各縣市的失業率也不全然能反映本地的就業實況。

事實上，負責調查就業的國勢普查處（原主計處第四局）自2000年起已著手研究常住人口、戶籍人口其間的利弊，並研擬以常住人口做為母體的可行性。我們認為，以主計處第四局實事求是的傳統，又碰上這個千載一遇的邊境管制，恰恰可以考慮利用這個機會對於就業統計進行一次改革，將沿用已久的「戶籍人口」為母體，改換為「常住人口」為母體，果能如此，將更有助於我們了解台灣勞動市場的真相，此外，對於提升政府統計的公信力也將有莫大的助益。