受4月以來新冠疫情在全國蔓延的影響，中國經濟「三駕馬車」都顯疲態。5月16日國家統計局公佈最新經濟資料顯示，中國的零售、工業及固定資產投資表現全部差過預期。社會消費品零售4月按年跌幅達11.1%，為2020年3月以來最低；4月工業增加值由擴張轉為收縮2.9%，創記錄新低；房地產開發投資也出現前所未有的負增長。面對中國經濟嚴重的問題，中共政治局不得不4月底召開會議，希望通過政策上的糾偏，讓中國經濟重新回到「穩增長」之路。

4月29日中央政治局召開會議，會議認為，面對當前中國經濟形勢的嚴峻性，在堅持動態清零下，加大宏觀政策調控力度，努力實現今年經濟增長目標。主要的政策有：在防疫和穩定經濟增長之間實現平衡，加大力度支持平台經濟的發展，及重啟房地產市場等。也就是說，當前中國經濟所面對嚴峻性，最為重要應該是三個方面，一是疫情在全國蔓延；二是占中國經濟增長達三分之一以上，最為活躍的增長動力的數字經濟突然收縮；三是中國房地產成了經濟「穩增長」的障礙而不是動力。這裡暫不討論前兩方面的問題，專門討論中國房地產市場的問題。

這次會議指出，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管，促進房地產市場平穩健康發展。這次會議的房地產政策與2008年救市時推出的房地產救市政策基本中一樣，重新把支持「改善性住房需求」作為政策的核心，希望以此來重新啟動當前的房地產市場。從這次房地產政策突然大幅轉變的態勢來看，足見當前國內房地產市場形勢的嚴峻性。所以，在會議之後，不僅首套住房的按揭貸款利率下降了20個基點，並要求商業銀行加大對房地產市場的金融支持力度（住房購買居民及房地產開發商），而且地方政府隨之全面鬆綁住房限購政策，更為甚者，一些地方政府還出台住房價格限令及對購買者進行各種名目的補貼，以此來重啟房地產市場的繁榮。但是，這些激勵房地產市場重新繁榮的政策所產生的實際效果如何是相當不確定的，因為當前的房地產市場形勢與2018年和2015年時已經完全不同了。僅就房地產市場形勢來看，當前中國的房地產市場形勢可能比預估的更是不容樂觀。

從國家統計局公佈1-4月的資料來看，無論是從房地產開發投資、住宅開工和住宅峻工、住宅銷售的情況、住房資金來源的圖勢來看，還是從房地產景氣指數的圖勢來看，都出現了曲線全面地向右傾斜，這就意味著房地產增幅不僅全面下降，而且基本上都轉為全面的負增長，特別是房地產景氣指數出現了直線式的下跌，由於2021年12月份的100.27下跌到4月份的95.89，下跌幅度達4.38。這意味著中國房地產從年初開始已經出現了全面逆轉，而且這種逆轉可能隨著4月份以來的新冠疫情全國性蔓延繼續在強化。因此，5月份的房地產市場形勢同樣是不容樂觀的。

本來，從2021年下半年開始，不少地方政府就開始出台各種房地產的救市政策，甚至於出台反對限制房價下跌的限跌令，以此來全面干預房地產市場及啟動房地產市場繁榮。有人統計，2022年以來各地方政府出台的房地產鬆綁和救市的政策達近200次之多，加上央行對商業銀行按揭貸款利率下降，財政部房地產稅試點範圍不增加，以及最近央行再次出台融資支持政策及住建部刺激房地產需求的政策等，對房地產市場，這些房地產鬆綁救市的政策力度應該是十分巨大的，甚至於是前所未有的，但是，已經幾個月了，這些房地產的救市政策並沒有如政府預想的那樣重新啟動市場，根本沒有任何實際效果。

從大陸國家統計公佈的資料來看，1-4月份，全國房地產開發投資39154億元（人民幣，下同），同比下降2.7%；其中，住宅投資29527億元，下降2.1%。房屋新開工面積39739萬平方米，下降26.3%。其中，住宅新開工面積28877萬平方米，下降28.4%。房屋竣工面積20030萬平方米，下降11.9%。其中，住宅竣工面積14662萬平方米，下降11.4%。商品房銷售面積39768萬平方米，同比下降20.9%；其中，住宅銷售面積下降25.4%。商品房銷售額37789億元，下降29.5%；其中，住宅銷售額下降32.2%。房地產開發企業到位資金48522億元，同比下降23.6%。其中，國內貸款6837億元，下降24.4%；定金及預收款15357億元，下降37.0%；個人按揭貸款8037億元，下降25.1%。

從這些資料來看，三個方面的內容最為重要，一是房地產開發投資同比下降2.7%。這是有房地產資料記錄以來第一次出現負增長。其主要含義就是，本來到2021年底房地產銷售還在創歷史記錄。一般來說，中國房地產市場採取的住房預售制度，2021年住房銷售快速增長，反應到今年房地產開發投資上應該仍然是在快速增長軌道上，但是，今年1-4月房地產開發投資增長出現負增長，其住宅的新開工面積負增長達28%以上。為何會出現這種情況？一方面是不少房地產開發商收到住房預售款之後，不是用建造相應的住宅，而是挪去處理其他地方的債務問題，不少房地產開發已經沒有資金投資開發了。這是目前不少房地產開發商普遍存在的問題，也由此引發不少房地產開發商暴雷。另一方面，當房地產市場不景氣時，房地產開發商回籠資金最好的方式就是對住宅降價銷售，但是不少地方政府的房價限跌令，房地產開發商根本無法通過市場機制來銷售住房及回籠資金。在這種情況下，房地產開發投資自然會出現負增長，而且可能面對形勢可能更為嚴峻。

二是房地產銷售面積與銷售金額都出現了嚴重的負增長，及房地產銷售金額的負增長更快。在房地產市場景氣繁榮時，這兩個資料的情況往往都會是住房銷售金額增長幅度遠大於住房銷售面積增長幅度。住房銷售金額增長比銷售面積增長幅度越大，意味著全國性的房價普遍上漲幅度就越快。而今年1-4月的情況則完全是相反，住房銷售面積和住房銷售金額增長都出現了嚴重的負增長，住宅銷售面積負增長達25%以上，住宅銷售金額負增長達32%以上，而且住房銷售金額負增長的幅度遠大於住房銷售面積負增長的幅度，兩者相關達7個百分點。這就意味著全國的房價已經出現普遍性的下跌，而且這種房價全國性的普遍下跌的幅度還會是相當大的。當房價出現全國性普遍下跌時，作為還是以投資為主導的中國房地產市場來說，就意味著房地產的市場預期出現全面逆轉，購買住房者沒有願意及信心再進入房地產市場。這就是1-4月住房需求突然快速收縮的根本原因所在。

三是一季度居民貸款同比少增近1萬億元。也就是說，今年第一季，地方政府及企業融資都在加槓桿，但居民融資則在減槓桿。但是，受新冠疫情向會全國蔓延的影響，4月份全國社會融資增量9102億元，兩者均不及市場預期1.5萬元及2.3萬億元的一半。與3月份的3.13萬億元及4.65萬億元的「天量」相比，更是環比下滑了80%以上。商業銀行新增貸款僅6454億元，為2017年12月以來最少。也就是說，4月份全社會融資出現了急速收縮。特別是住房貸款減少2170億元，按年少增7453億元，住房貸款跌605億元，少增4022億元。4月個人住房按揭貸款負增長25%以上。居民融資減槓桿的幅度之大，是2007年有統計記錄前所未有的。也就是說，當房地產市場出現全國性的價格下跌時，房地產的市場預期已經出現全面逆轉時，居民對房地產市場投資信心開始全面下降，多數居民已經沒有意願再進入房地產，中國房地產市場「購買住房一定賺錢」的神話有可能正在破滅。在這種情況下，地方政府出台再多房地產救市政策，能夠起到作用可能不會太大。有人預測，這種情況在新冠疫情結束後或6月份後房地產市場會有所好轉，但這種情況是否會發生是相當不確定的。

在當前的房地產市場形勢下，可能會引發一系列的嚴重問題。目前可能最為明顯的是兩大問題，一是當前中國最大的炒房團開始拋售手上的住房。當前中國最大炒房團不是溫州炒房團，也不是一般居民，而是中國的上市公司。據Wind資料統計，到了2021上半年，共有2204家A股上市公司持有投資性房地產，合計金額增長到1.75萬億元。這意味著，差不多一半以上的上市公司都在「炒」房。從他們持有的房產的市值來看，2009年，A股上市公司合計持有房產才1600億元，但在十多年時間裡，這個數字膨脹了10倍以上，2021年達到1.75萬億元。這個數字是什麼概念？相當於87.5萬套價值200萬元的住房。如果放到2021年各省的GDP排名上，超過新疆，逼近貴州，比「西藏、青海、寧夏、海南」幾省之總和還要多。一旦住房價格全面下跌，最早拋售住房的一定是這些上市公司。就目前的情況來看，上市公司拋售住房正在進行中。目前在深圳，不少上市公司都正在拋售手中的房產。但是，住房與其他投資品有很大不同，其流動性很差，不大幅度降價，要想拋售並非易事，而大幅度的降價一定會對現有的房地產市場及金融市場造成巨大衝擊。

二是今年一季度的GDP增速為4.8%,只有住宿及餐飲業和房地產是負增長，前者為負0.3，房地產則是負2.0。可以說，第二季度的情況可能比這更不容易樂觀。只要房地產市場一旦出現負增長，中國的GDP肯定是下行的。因為，2021年中國的GDP為114萬億元，其中房地產業為18萬億元，建築業為29萬億元（如果按照2018年房屋建築占建築業GDP的比重為62%計算），僅此兩項就達36萬億元，佔全國GDP的比重達31%以上。所以，房地產增長下行，對整個中國GDP增長帶來巨大壓力。這就是政府一而再再而三，特別是地方政府，在出台各種房地產救市政策關鍵所在。因為，按照當前房地產市場態勢，中國經濟穩增長並非易事。

現在的問題是，無論是中央政府還是地方政府都希望通過房地產調控政策全面鬆綁，希望讓2014-2015年的房地產市場重演。回顧自2013年下半年開始房地產市場出現了下行週期，多個城市在2014年第二季起放鬆各種房地產限購限貸政策限制，隨之第三季度房價走穩，2015年住房銷售立即出現了全面回升。再加上2016年調控政策轉向「因城施策」，房地產市場調控政策許可權下放到地方政府，由2016年開始，打造了長達7年中國房地產市場極度繁榮。

不過，當前政府房地產政策的全面鬆綁能否重造2015年榮光，應該是相當不確定的。因為，當前的房地產市場形勢與2014年時有較大不同。一是只要「只住不炒」的房地產市場定位不改變，地方政府對房地產市場調控政策全面鬆綁尺度應該會有所約束。比如，儘管最近央行下調了首套住房按揭貸款利率，但改善性住房的按揭貸款利率還是保持原有水準，而不是如2008年那樣改善性住房按揭貸款利率也隨之下降。

二是經過20多年大量建造，中國房地產的存量已經是一個巨大的量。有人測算，國內城市居民的住房持有率達89%以上（而德國只有41%，美國也僅是60%左右）。有人測算到2020年底，中國城鎮住房存量達438億平方米，如果每套100平方米，有4億多套住房。如果每戶為3口之家，可居住12億以上的人。根據統計局資料，我測算出2021底國內城鎮住房存量達240億平方米。如果每套住房80平方米，同樣有3億套住房，可容納 9億人口。可以說，就目前中國住房存量來看，除了少數的一二線城市外，住房的嚴重過剩已經是不爭的事實，特別是在三四線城市更是如此。有人認為農民進城可以消化這些過剩的住房，但農村的住房存量也達到300億平方米以上，更何況就目前的房價而言，農民根本就沒有財務能力購買現有這個價格的住房。再加上最近疫情在全國蔓延對市場的衝擊，就業情況惡化，農民及一般三四城市居民的住房購買力更是不可高估。所以，地方政府對房地產調控政策的全面鬆綁，能否讓房地產市場重新啟動還有待觀察。

還有更為重要的是，就是人口結構的變化。比如中國人口出生率下降，甚至負增長這是影響市場預期轉弱的一個重要方面。目前多數省市的人口都是負增長。還有，2021年一系列的經濟政策出台，特別是平台經濟反壟斷，對數字經濟影響非常大。比如這種衝擊導致了香港恆生科技指數一年來下跌60%以上。這不僅導致大陸平台企業急劇下跌，海外投資者紛紛逃離這個市場，而且讓這些平台企業競爭力急劇下降和投入收縮，這些公司員工薪資減少，不少員工將面臨著失業的風險，這個市場已經容納近億員工。而這個市場的員工是早幾年最有實力購房大軍。如果這股購買住房大軍消失，國內房地產市場住房需求將快速減少（無論是投資還是消費），估計這對中國房地產市場產生巨大的影響。

現在的問題是，面對如此嚴峻的房地產市場形勢，如果新冠疫情不能夠在短期內穩定反之還在全國蔓延，那麼對當前的房地產市場形勢肯定是雪上加霜。第二季度的房地產資料估計可能會現在還會嚴重，即更為嚴重的負增長。如果這種情況出現及持續，並非僅是統計數字的負值問題，最大的問題是讓房地產市場預期進一步轉弱，讓房地產的需求更是全面收縮，房地產市場的價格更是出現全國性全面下行。一旦這種轉弱的市場預期一直在強化，房地產市場就可能陷入難以解開的迴圈死結。因為，房地產市場出現的問題肯定會影響到居民消費上及固定資產投資增長上，影響到中國金融市場穩定上。對此，政府僅就是希望靠傳統政策來救房地產市場並非易事，還得從根本上來改變當前的市場環境，讓中國經濟真正回歸市場上去。否則，要重新啟動當前中國的房地產市場是不容易的。（作者為青島大學經濟學院教授）

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