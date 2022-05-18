日前，美國國家廣播公司（NBC）與新美國安全中心進行了一次美國介入中國大陸武統台灣的兵棋推演。新美國安全中心的專家分為藍紅兩隊，藍隊由防務專家、國會議員和一名美空軍退役將軍組成，扮演美國國家安全委員會的防務官員，為美總統出謀劃策；紅隊由美國的中國問題專家和新美國安全中心首席執行官組成，扮演大陸軍隊最高決策層。

作戰想定是，五年後，即2027年，一名更具「台獨」傾向的台灣地區領導人上台，大陸準備對台灣直接發動武統，那麼美國會如何反應？

此次兵棋推演分三輪進行。紅隊的優勢是距離近，藍隊的優勢是盟友多，但任何一方都沒有絕對優勢。

第一輪開始

藍隊認為，大陸在攻擊台灣的同時，只要美國及其盟友不進行干預，那麼大陸就不會主動攻擊美國及其盟友的軍事基地；如果美國及其盟友進行干預，那麼大陸就會攻擊美國及其盟友部署在周邊的部隊和基地。於是，藍隊決定以最大力度對華實施最後一次威懾，通過公開和私下渠道告知大陸，如果發動武統，將會造成嚴重後果。同時，藍隊還積極準備應對持久戰的爆發。

紅隊認為武統失敗比與美國發生衝突的後果更為嚴重，並且認為美國是肯定會干預的，因此他們決定先發制人，率先攻擊美軍關島基地，以降低美軍的軍事應對能力，使美軍即使想干預，也沒有足夠的能力來干預。紅隊還決定攻擊駐日美軍設施，包括駐日美海空軍基地，但不會攻擊日軍基地。同時，紅隊認為必須盡快對台發起行動，同時對美國、日本、澳大利亞等國進行威懾，阻止其進行干預。紅隊認為應當吸取俄烏衝突中俄方的教訓，俄方放過了澤倫斯基，使他能夠組織抵抗、獲取國際援助，而紅隊不能讓台灣獲得那樣的機會。

在第一輪兵棋推演的過程中，大陸發起武統，先是攻擊離大陸較近的台灣離島，然後對台灣本島發起空襲，並對駐日、關島和馬里亞納群島的美軍基地發動空襲。美軍作出反應，出動轟炸機對大陸沿海港口內的艦船發動襲擊。台灣島上空發生空戰。駐菲美軍飛機出動，與轟炸台灣島的大陸軍機交戰。

第一輪的結果是出現僵持局面，雖然把日本拖入戰爭對大陸不利，但大陸仍有大量兵力可用，美軍也具有較好的防守態勢。

第二輪開始

紅隊對周邊美軍部隊和基地發起大規模打擊。藍隊認為，紅隊攻擊日美澳是戰略失誤，因為紅隊原想以此阻止日美澳干涉，但實際上卻反而把日美澳拖入了戰爭，使美方從盟友那裡獲得更多的軍事資源。大陸軍隊開始越過台海中線，試圖登陸台灣島。紅隊認為應當速戰速決，因此下令一邊加速登島，一邊打擊周邊區域內的美日澳兵力。

在第二輪兵棋推演中，作為對美軍襲擊大陸港口的反擊，紅隊出動隱形戰鬥機，發射巡航導彈和高超音速導彈襲擊夏威夷，摧毀藍軍指揮中心、空軍基地等。藍隊重點摧毀紅隊為登陸部隊提供防空的大型艦船。紅隊登島作戰取得一定進展。

第二輪的結果是，大陸略佔優勢。但雙方的導彈等彈藥庫存都已大幅減少。接下來的戰鬥性質可能會發生變化。

第三輪開始

紅隊建議在美軍集結地附近高空引爆核彈，以使用核武器相威脅。紅隊擔心美國會全面動員起來，在未來較長一段時期內使用一切可能手段發動反擊。但紅隊明白，只有長期捲入戰爭才會讓美國因多年疲於作戰而宣佈失敗，比如越戰、阿富汗戰爭。

藍隊認為，除非台方迅速投降，否則戰事不會在幾天內結束。而由於台灣是一個島，美國及其盟友想要對台提供援助也比援助烏克蘭要困難得多。

在第三輪兵棋推演中，大陸繼續登陸台灣島並擴大島上佔領區域，美軍艦船抵達台海周邊並登島參戰。為了發出更強烈的警告信號，紅隊對阿拉斯加、加利福尼亞（尤其是軍事基地眾多的聖迭戈）發動攻擊，繼續襲擊夏威夷，並在東太平洋進行核試驗，戰爭全面升級。

三輪兵棋推演後，紅藍雙方都遭受了重大損失，因此避免戰爭對雙方是最有利的。

經驗教訓總結

此次兵棋推演後，紅藍雙方總結認為，衝突一旦發生，結果或者是發生核大戰，或者是在台灣島上出現長期的割據對峙。

藍隊不相信紅隊使用核武器的決心，以為紅隊是虛張聲勢，但紅隊進行了高空核爆和核試驗，因此藍隊認為不可忽視衝突中的「核因素」。

紅隊並不後悔在戰爭初期襲擊日本，把日本拖入戰爭，因為紅隊確信無論情形如何，日本都會介入戰爭、支援美國，因此還不如盡早動手摧毀日本境內目標，越晚動手，難度就會越大。

藍隊認為威懾失敗的代價很大，因此應當在衝突真正爆發之前，在做好硬實力準備的情況下對紅隊實施威懾，最大限度地提升威懾效果。

藍隊發現，由於近年來大陸軍事實力顯著增強，一旦衝突爆發，美軍並不能在台灣島上取得空中優勢。

藍隊擔心，中國大陸可能會頻繁進行大規模軍演，讓美方不知虛實，而將其中某一次軍演作為真正武統的第一步部署，因此美軍必須掌握台海周邊的制空權和制海權，美軍必須打響第一槍。

參與此次兵棋推演的美議員表示，參與兵棋推演有助於他們理解如何能避免台海爆發熱戰，即阻止大陸發動武統。他們認為，美國在短期內可能無法在印太地區組建「亞洲版北約」，美國需要與更多印太國家達成駐軍協議，加強在前沿部署預置兵力。他們還認為，國會需要使對台「戰略模糊」變得更加清晰，不能等開戰了再花兩三周時間去討論授權總統參戰事宜。

（本文來源《海外看世界》「華府圈內」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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