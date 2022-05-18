美水牛城超市大規模槍擊至少10死 重裝迷彩防彈槍手落網。(圖/美聯)

在美國東岸的紐約州水牛城，5月14日發生10死3傷的槍擊案。兇手是18歲的白人至上主義極端分子，也是「大排擠理論」(Great replacement) 的信奉者，專挑非裔下手。 該陰謀論宣稱，白人天生比其他族裔優越，但如今十分擔心他們的社會地位會被其他「次等族裔」所取代。因此，這個18歲小屁孩便責無旁貸挺身而出，像玩電腦遊戲般見一個殺一個，還現場直播，很得意的告訴觀看者，他正在為全美國白人討回公道。

而在美國西岸的南加州橘郡拉古納伍茲市，屬於長老會教會台僑經常聚會的教堂內，在5月15日也發生了槍擊案。槍手周文偉出生在台灣眷村、屬於外省第二代。因為周某在現場不說台語而只說普通話，便被教友認為是「中國籍移民」。而美國警方及媒體也分不清中國人、台灣人，便宣稱他是「中國籍移民」，因為「仇恨台灣人」、「出於政治動機」而作案。如此說法自然在當地僑社引起軒然大波，而台灣親綠媒體也藉機大肆宣傳、煽動族群仇恨與統獨對立。

兩個因仇恨導致的槍擊案先後相隔一天，一個在美國東岸，一個在西岸，這只是巧合嗎？ 5月15日在美國暗夜天空出現「血月亮」，難道真是個不祥之兆？

6年前，美國共和黨籍的川普，靠著宣揚白人至上、煽動族群仇恨而當選總統；6年前，台灣民進黨籍的蔡英文，也是靠著煽動本身人仇恨外省人、台灣人仇視中國人而當選。現在在美國發生白人槍殺黑人、外省第二代台僑槍殺本省籍台僑，難道這僅僅是個巧合？

一個18歲的白人少年，如果不是大人們對他長期洗腦，怎能無緣無故地仇視非裔及新移民，認為他們排擠了白人該有的優越生活資源？ 他如何能理解數百年前，白人也是從歐洲移民到美洲大陸，搶奪了原住民的土地與資源？ 大人會告訴他，百年前非裔曾經被白人當奴隸，幾代人過著禽獸不如的生活嗎？

當今的台灣青少年，長期被崇日獨派政客不斷洗腦，讓他們也跟著無由地把外省人當成從中國逃難到台灣的新移民，搶奪了他們本該有的土地及資產。但是他們能理解數百年前，他們的祖先也是來自中國，也曾經搶奪過台灣原住民的土地與資產嗎？他們能理解，如果不是國民黨遷台保衛台灣，今天的台灣老早已經被統一成為中國的一省了？

發生在美國東西岸的不幸槍擊事件，對台美兩地的政客敲響了警鐘：繼續靠著煽動與散佈族群仇恨，固然能讓自己黨派僥倖取得政權，但是也在社會中埋下了一顆不定時炸彈，總有一天會被點燃爆炸；輕則犧牲少數人，重則醞釀出新一輪的社會革命，民眾極可能選擇使用暴力，而不是用民主選舉的方式，來改朝換代。一旦造成如此後果，就等於是敲響了民主制度的喪鐘，而始作俑者，不正是這群靠著散佈仇恨、騙取選票而當選的醜陋無良政客？（作者為自由撰稿者）

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