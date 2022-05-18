韓國解封了，日本解封了，新加坡也解封了，各國解封的消息頻傳。但反觀台灣，到處是搶買試劑、等待篩檢的排隊人潮，長長的人龍就像台灣的疫情一樣，看不到盡頭。

這讓我想起《世說新語》的一則故事。曹娥的孝行感人，學者蔡邕在曹娥墓碑後提了「黃絹幼婦，外孫齏臼」。這8個字究竟是什麼含義，竟無人能解。直到數年後，曹操與楊修道訪曹娥碑之後，才由楊修解開。曹操曾讚楊修：「吾才不及卿，乃覺三十里。」也就是說，我的才思不及你，一差就差了三十里。

台大兒童醫院院長黃天民，數度批評防疫指揮官陳時中，保守，且不懂防疫。證諸於今日的疫情，他的看法正確，但還不夠完整，必須再加上「沒有遠見，做事亂無章法」。

為什麼總統蔡英文始終不肯換掉陳時中？歷史會如何評價蔡英文？無識人之明？防疫如同豪賭，將台灣兩千三百萬人的生命與生計，全部押在一個無知無能的舊官僚身上？

既然陳時中換不掉，我們也只能向上天祈禱，期待陳時中有曹操一半的自知之明，主動遞辭呈，理由是：「吾才不及卿，乃覺十萬八千里」——我的防疫成績不如人，一差就差了十萬八千里啊！

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