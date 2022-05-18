美國CDC日前再度因為台灣失控的疫情，將台灣的旅遊警戒從原本的2級，調升為盡量避免前往的3級。台灣的疫情管控在世界眼中到底做得好不好，已經不言可喻。可是中央政府到底有沒有因此警覺，還是只想活在自己是國際防疫模範生的泡泡裡，外界也無從得知。

現在這樣的情況下，或許大多數國人會寧願相信政府是真的很天真，只是沒有能力處理，而非故意放任疫情肆虐，只為從中獲取政治利益。因為緋聞沉寂已久的衛福部醫福會執行長王必勝，在疫情正嚴重之際跳出來意有所指地說「雙北叫不動醫院」，背後動機實在可議。就算被罵了之後出來澄清，說他的意思是「地方政府平常應該跟院方保持關係」，反而只會讓人覺得他的說法既幼稚又無情。

今天醫療量能會如此緊繃、衍伸出這麼多亂象，追根究底的原因還不就是因為中央和指揮中心，在完全沒有考慮過後果的情況下強硬放開管制，才會導致如今一發不可收拾卻又無力收束的局面。但把種種責任歸咎在地方政府與醫療單位的頭上，無疑是對前線努力替中央政府和指揮中心擦屁股善後的地方政府各單位，以及在醫療院所苦苦支撐的基層醫護，最大的不尊重。

所以現在最沒有資格對雙北疫情指指點點的，就是中央政府和指揮中心。早在政府透露出打算撒手不管，以拖待變的態度時，雙北首長就曾經呼籲過中央政府，應該快點說出接下來的防疫戰略與方向，好讓地方政府和民眾心裡有個底，知道接下來應該如何應對。結果總統蔡英文把防疫工作都丟給下面的蘇貞昌和陳時中，自己什麼都不管。

快篩陽視同確診、高風險族群快篩陽優先投藥，這些都是地方首長看到醫療前線許多問題之後，要求中央盡速開放的權宜選項。但傳到中央的指揮中心以後，陳時中要不是說可以行文再討論，就是說要再回去跟法制局商議，完全跟不上眼下的需求與許多民眾正在承擔的不便與風險。

說到底，真正有心的話，指揮中心要有什麼決策，還不就只需要蔡英文一聲令下，或是蘇貞昌放話，又或是陳時中自己拍板定案，馬上就可以放行了嗎？偏偏現在不管是資源還是規定，指揮中心就是要一拖再拖，等到最後民怨沸騰、地方叫苦連天，才願意鬆口放行做出調整，眼前的亂象只怕還沒這麼快結束。

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