南韓新總統尹錫悅上任後，什麼「奇特」的事都發生，讓韓國人民感覺無比新鮮，嘗到真正的政黨輪替滋味。

17日，尹錫悅任命檢察長韓東勳出任新政府法務部長。韓東勳在文在寅政府時期受過4次「下放」的無理待遇，不僅終於獲得平反，並且直升部長高位。一般輿論認為，正直、公正辦案的韓東勳檢察官「東山再起」，是國家之幸。

韓東勳如同尹錫悅般，因偵辦文在寅及其周邊幕僚，得罪了文在寅。韓東勳為接手新職，在他辭去檢察長的辭職書上寫著一段真心話，他謙虛地指出：也許辦案不完美是他的能力有限，但他始終如一的堅持是，不違背法律，對得起人民與自己的良心。

在國會人事聽證會上，民主黨國會議員輪番上陣，想找出韓東勳的瑕疵失敗，只好找讀國二的韓東勳女兒論文（其實是作文）做文章，也不得其門而入。後來，就以提交資料不全理由拒絕通過。這種以多數席次做出惡霸行為，不為人民接受。

目前，文在寅無法安睡。一方面是，「不速之客」示威群眾在文在寅新居外整夜播放「送葬曲」，要求文在寅賠償因疫情冤死的家屬。另一方面，韓東勳一上任，首先要提名新檢察總長，並且召回文在寅執政期「受難」的檢察官，積極展開「積弊清算」具體作為，當然，文在寅首當其衝，無法脫逃法網。

跟著文在寅倒楣的是，一群扮演文在寅「忠犬」的檢察官，近日，從檢察總長到檢察長等多人紛紛自行提出辭呈離去。這些人不是離職就沒事，還要等待司法的進一步懲處。在在說明，一時在文在寅的權力保護傘下，「濫殺無辜」的結果，是不會有好的下場。

比文在寅更怕韓東勳的人是民主黨國會議員，他們的「弊案」全掌握在韓東勳手掌。自新總統尹錫悅上任後，從執政黨成為反對黨之後，好像「172」多數席次已無「太大」作用了，反對是一回事，只要尹錫悅遵照與人民的先前承諾推動施政，應無疑問。

文在寅與民主黨勢力倒塌的聲音此起彼落。即將舉行的6月1日地方選舉，依據目前各家民調顯示，民主黨候選人幾近「全敗」的困局，原來「政治素人」尹錫悅的真心真意面目，帶給南韓人民一個嶄新的希望。

國內政治安定，才有「朋友自遠方來」。文在寅執政時期，美國與日本逃避與文在寅政府接近。現在，拜登於20日來訪首爾，願意與尹錫悅新政府交朋友了。看到這種現實政治，有時，國人應該比較一下南韓總統與台灣總統的優劣，作為選舉時的參考，才有助於台灣政治發展。

任何政權都不會永遠，只有短期的為人民服務而已。蔡英文應以文在寅引以為戒。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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