幾天前，陳時中才以「台灣如何成功抑制疫情」為題投書外媒，沒想美國疾病管制暨預防中心（CDC）立即給了記回馬槍，將台灣的新冠風險等級從第二級的「中度風險」調升為第三級「高風險」，跟加勒比海國家安地卡、巴布達、南非、賴索托等地同級。

從一級、 二級到三級，只花了兩禮拜時間，讓世界馬上認識了台灣，真是沾國家防疫總指揮之光，世界怎麼跟得上台灣哪！外交部長吳釗燮不是說現在是台美關係史上最好的時刻嗎？美國的武器我們也買了、疫苗也買了、萊豬肉也讓你進來了，結果居然不賞臉，馬上把台灣列為非洲國家等級。

奇怪哩！怎不見網軍出動，像攻擊WHO秘書長譚德塞那樣攻擊美國呀？美國得罪不起是吧？蘇貞昌怎不再吹牛｢台灣防疫世界第一｣？怎不再說｢新台灣模式重症清零、輕症可控管｣？陳時中怎麼也不吭聲了？你大可回嘴說｢世界又不是只有美國｣呀！

去年靠民間弄進足夠的疫苗將疫情穩住，很多人選擇留在台灣，誰想才半年不到，台灣就淪落成美國的｢高風險｣地區，想回去還回不去了，連日本都不開放給台灣旅客，這就是政府口中最友好的兩個國家。

火車不是推的，牛皮不是吹的，偏偏咱們的政府只會吹牛。

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