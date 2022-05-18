俄羅斯魯莽入侵烏克蘭，徹底改變了歐洲安全體系，幾乎所有歐洲國家自此都對俄國更加心懷恐懼，紛紛尋求保護傘。過去對俄委曲求全的芬蘭，一改悠久的中立立場，宣布決定申請加入北大西洋公約組織；一直避免加入北約的瑞典繼踵其後，執政黨表示支持該國申請成為北約成員。以往為了自保而採行的「芬蘭化」措施紛被揚棄，近代歐洲的格局頓然丕變。

加入歐盟而不入北約是避免與俄羅斯衝突的護身符，歐盟27個歐盟成員國中，芬蘭、瑞典、愛爾蘭、奧地利、塞浦路斯、馬爾他都選擇這條路徑。由於歐盟自我定位為「超國家」區域組織，而北約則為一個橫跨大西洋的歐洲大陸與北美政治和軍事同盟，兩者宗旨有明顯區別。芬蘭與瑞典一貫主張「軍事不結盟」，所以不尋求加入北約。根本原因還在於顧忌強鄰俄羅斯，因為俄國強硬表態反對，認定北約並非單純基於防禦用途，而是劍指俄羅斯；又由於地理上芬蘭與俄國接壤的邊境超過一千公里，如果芬蘭成為北約盟國，西方國家等於兵臨城下，將軍事聯盟擴展到俄國國境最前沿。

為了避免激起俄羅斯的敵意，兩國一直保持節制。俄軍入侵烏克蘭改變了兩國的意志。芬蘭和瑞典民眾對加入北約的意願陡然升高，有急遽變化。瑞典逾半國民支持加入北約，芬蘭更有近8成國民贊同成為北約盟國；5年前超過一半人反對。

芬蘭與瑞典人民看到烏克蘭的悲慘際遇，希望加入北約剛性的保護約定，因為北約「集體防禦」第5條條款規定，若一個成員國受到來自其他國家或地區的武裝或軍事攻擊，將視為攻擊聯盟內所有成員國，其餘盟國將作出相應及共同回應，包括使用軍事途徑。芬蘭與瑞典如果如願加入北約，可帶來更強大的集團保護，收阻嚇他國攻擊之效。何況兩國若加入北約，象徵其已告別長期的軍事中立傳統，開啟歐洲國家共同防衛新的篇章，而且以美國馬首是瞻，歐美戰略格局從根本改變。

「芬蘭化」不僅對北歐兩個鄰近俄羅斯國家有護身作用，美國及台灣有些學者專家也認為兩岸不妨考慮將台灣芬蘭化，以保長遠和平。「芬蘭化」源自二戰後為了避免鄰近強國蘇聯的併吞，芬蘭在國際事務上順從蘇聯意見，並且以自我審查方式消弭、壓制國內各種反蘇聯的異聲，以保住芬蘭的主權及領土完整。蘇聯解體後，芬蘭加入歐盟，芬蘭仍奉行中立國的政治與軍事路線，維持不加入北約，並與美國保持一定距離，瑞典也奉行類似的政策。俄羅斯入侵烏克蘭根本上改變兩國的安全環境，咸認「芬蘭化」不可信也不可行。「芬蘭化」代表的軍政中立化政策終結之後，歐洲的戰略平衡、地緣政治格局以及美歐關係都將產生突破性改變。

「芬蘭化」化為灰燼之後，苦戰中的烏克蘭首先不會再以「芬蘭化」為解決軍事衝突的目標，只能堅持作戰下去，直到勝負定奪為止。至於台灣，面對大陸可奉行「芬蘭化」之議，理由是可減少台灣遭受武統的危險性，並且減低美國運用台灣在全球抗中戰略布局中的關鍵地位。然而，「芬蘭化」既已失去附麗的空間之後，「台灣芬蘭化」同樣化為灰燼，從此斷無存在的理據。今後美中之間的戰略角力、兩岸關係的根本解決以至於台灣政局的演變都將受到深遠影響。