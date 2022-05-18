本土疫情延燒，確診個案、居家隔離者數量大增。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，民眾為領保險金，向基層衛生單位蜂擁索取診斷書或相關證明，造成地方的衛生單位負擔。

先前保險業者拚命狂賣防疫保單，現在因為理賠案件劇增，拒絕理賠造成民怨高漲。行政院長蘇貞昌亦指示金管會，「無論是否重複投保，已核保就要理賠」、「0+7保戶自選3+4，防疫險也要理賠」。衛福部不斷的滾動式調整防疫政策，也密切牽動保單事宜，更讓醫院、衛生單位及金管會保險局應接不暇。

政府口中的「防疫保單之亂」，是人民的錯嗎？還是政府明知人民有需要、應該多注意呢？因疫情隔離或確診所造成之損失，構成《保險法》第16條所謂之「保險利益」，今年4月時已經有80多檔防疫產品，行政院當時就應有所警覺，協調金管會與衛福部，早做相關的因應準備，現在就不會手忙腳亂、還怪罪人民干擾防疫！

根據金管會統計，至今年5月16日止，業者已承保250.7萬件防疫保單，收取19.16億元保費，但已賠付18.03億元。相較於5月9日之統計，最近8天僅新增承保9萬多件防疫保單，保費只增加6439萬元，但理賠件數暴增2萬1961件，理賠金額暴增7.23億元。金管會在本波疫情開始前，就已明知龐大投保案件會有其社會效應，當然應該盡早報告行政院，要求衛福部正視此一現象，而不是現在把防疫保單當成政府的負擔。

根據財團法人保險事業發展中心的統計，去年健康險保費收入總額為53億，理賠總額也僅14.7億。根據去年全年的數字，金管會保險局在5月初發現，一個月之間防疫險收入總額大增時，行政院就應啟動相關因應機制，而不是等到現在才開始靠喊話解決問題，更不應該把問題怪在投保的民眾身上。

在這個時候，衛福部長陳時中表示7月中可能將新冠肺炎從第五類法定傳染病降到第四類。如果行政院有事先整合好防疫險的對策，陳部長的話就不會刺激投保防疫險民眾到處要求開立診斷證明。而陳部長竟然在此時，責怪民眾不懂理賠時效，不應去干擾地方衛生單位。

雖然為時已晚，但是行政院在這個時候，還是應該迅速協調衛福部與金管會，針對未來防疫相關保險事宜，要求兩大部會確實滿足民眾之投保以及理賠需求。民眾是依法投保，所有保險商品又都經金管會核准。事關人民的生命、健康以及財產利益，衛福部與金管會又是這些人民權益的主管機關，行政院必須給人民一條明確的道路。

防疫保單，只是整體防疫作為中的一環，但是如果政府輕忽這個問題，就會讓小問題變成大問題，也會讓小事情壞了大事情。衛福部應當確切體認，人民在醫療之外，也需要有合適的金融工具，可以幫助人民度過變化多端的疫情風險。所以，防疫保單絕不是妨礙防疫的雜音，反而是幫助社會戰勝疫情的必要工具之一。

體恤人民需求的政府，才會有能力帶領人民走出這個試煉；抱怨、怪罪甚至卸責，都是愚昧的表現！（作者為開南大學國際榮譽學程教授）