國民黨中常會通過徵召行政院前院長張善政參選2022桃園市長可謂「神來一筆」。持平而論，張前院長是台大土木系畢業、美國史丹佛大學碩士、康乃爾大學博士，歷任大學教授、Google亞洲硬體營運總監，科技部國網中心主任、國科會主委、行政院政務委員、行政副院長、行政院院長，產官學經歷俱優，又因為父系來自天津，母系世居台南，因而兼具外省和本土背景，又曾擔任國民黨總統候選人韓國瑜團隊國政顧問團總召、搭檔副總統參選，確實較目前檯面上國民黨籍桃園市長擬參選人具有更高的專業歷練、知名度與治理經驗。

國民黨朱立倫主席此番提名張善政前院長的主要考慮可能有三：第一是他的家庭背景，有吸引本土與外省兩大族群的潛力；第二是他的產官學歷練，有吸引桃園市廣大軍公教族群、中產階級和產業界的潛力；第三他是馬英九總統時期的行政院長，又曾有輔選韓國瑜2020總統大選，有整合知識藍和戰鬥藍的潛力，甚至可謂「朱馬韓三家結盟」。然而，張前院長能否代表國民黨贏回桃園的不確定因素也正是來自於前述三點。

第一、族群背景因素或許對南客北閩又有傳統外省聚落的桃園市是一個跨族群的好選擇，但如果這個假設成立，曾被點名黨籍擬參選人難道找不出跨族群的背景？地方政治勢力及派系整合能否順利有待觀察。

第二、學養經歷確實是過去成就的累積，但地方政府治理和產學經驗或中央經驗仍有一定的落差。優秀學者從政但政績備受挑戰的案例所在多有；優秀企業高階管理人轉軌政界成功的經驗也屈指可數；從未有地方政府或民代經歷的中央層級官員投入地方選舉，必然要遇到政策與政見規畫怎麼「落實」的問題。何況韓國瑜先生在高雄市長選舉和總統選舉的經驗已經在在顯示，陳義過高或者天馬行空的政見，很難得到選民支持。

第三、中央官員下地方除了政策與政見要「接地氣」外，選務和組織也必須「接地氣」。張前院長不僅要先獲得桃園在地本土藍的全力支持，還必須處理「知識藍」和「戰鬥藍」的整合問題。雖然張前院長的提名意味著朱立倫主席、馬英九前總統和韓國瑜前市長三大黨內力量的結盟，又有傅崐萁前縣長調和地方派系；然而，歷史經驗也顯示，2020年張前院長搭檔韓國瑜總統競選團隊，以及國政顧問團總召的輔選經驗及結果很難稱得上成功。國政顧問團在選戰中的角色甚為邊緣，尤其戰鬥藍的選戰論述與選舉策略長期和知識藍的路線大相逕庭，甚至多有齟齬。屆時，以戰鬥藍為基底的桃園各級民代，能否順利整合？又或者整合後能否接得了張前院長的政策論述和選舉策略發球？仍是一大挑戰。

總體而言，國民兩黨都推出優秀的人才參選，絕對是桃園市民之福。張善政前院長參選桃園市長對國民黨而言是耳目一新的好牌，但是贏得選戰的關鍵還是在張前院長是否能成功轉軌為張市長候選人。對民進黨而言，不論民進黨中央或者執政成績傑出而肩負順利交棒責任的鄭文燦市長，都必須展現更大的智慧，為桃園推出一位黨內有共識、民意肯支持，並且能夠延續鄭文燦市長政績與市政規畫的最佳候選人。（作者為前海基會董事長、台灣產經建研社理事長）