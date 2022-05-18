國民黨的桃園市長提名，最後一刻丟出變化球，原本以「空降」為理由禁止羅智強參選，最後提名也算是空降的張善政。張善政是好人選，但2022選的不只是市長，還有國民黨與民眾黨誰是制衡民進黨的希望所在。

朱立倫與羅智強長期以來互相友善，兩人走到今天的漸行漸遠，說到底是朱立倫的中間路線，從本質上就與羅智強的戰將風格不同。2019年的總統初選，朱立倫的中間溫和在韓、郭對決下被邊緣化，但勝出的韓國瑜最後也沒有贏得大選。朱立倫始終認為，「戰將」雖然能夠有一時的風光，但也會讓中間選民反感，簡言之，很可能「贏得初選，輸掉大選」。

但支持羅智強的人則認為，在民進黨的鴨霸蠻橫下，「戰」是一種姿態，告訴台灣社會我們沒有屈服。羅智強為了公投又是行腳環台、又是夜宿凱道，這種種「自虐」式的活動，其實是在國民黨欠缺資源的大環境下維持輿論溫度的不得不然。

如果公投前夕沒有羅智強的凱道夜宿，國民黨還有哪個宣傳活動能夠讓民眾留下記憶？如果整個國民黨都很「溫和理性」，誰來指出執政者的缺失與不足？

以前家大業大的國民黨，就算講得像老師上課也會有一定的版面，但現在的媒體環境早已不是如此了，在野黨沒有一點強悍犀利，根本突破不了民進黨的網軍封鎖。或許朱立倫也有肯定羅智強的「戰將」功能，只是不認為有強到足以勝選直轄市長。

張善政是馬英九時代的行政院長，又與韓國瑜搭檔參選2020，也幫過前花蓮縣長傅崐萁監督善款事宜，可以說是國民黨內「馬、韓、朱、傅」，中間與深藍，形象與派系都能接受的人物。

張善政的人選沒問題，但提名張善政的過程，卻不是那麼有正當性。既然張善政這麼好，為什麼不能有民調佐證，來證明他的確是最強、最能贏？如果連羅智強這樣在街頭餐風露宿的人都得不到一個公平競爭的機會，國民黨其他的戰將，還看得到希望嗎？

這樣的提名過程，也當然增加了未來整合的阻力。羅智強已經辭去台北市議員，呂玉玲有486位里長力挺，媒體民調最高的魯明哲也露出口風，結果卻是被「一桃殺三士」；過去朱立倫「歷屆各黨桃園市長候選人都是在地」，「地方不可能支持外來者」的種種理由，也必然將如迴力鏢，打在張善政身上。

2022比的不只是市長人選，還有國民黨與民眾黨「在野盟主」的地位，誰更是制衡民進黨的希望所在。對民眾黨來說是「投給黃珊珊，就是投給柯文哲」，對國民黨則是「投給張善政／蔣萬安，就是投給朱立倫」。

朱立倫與柯文哲，是沒有印在選票上的兩位候選人，提名張善政的過程，將會影響在野支持者對朱立倫的評價，也因此決定藍白之間的選票流動，國民黨豈可輕忽。（作者為自由撰稿者）