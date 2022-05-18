在華盛頓舉行的「美國與東協（ASEAN）特別高峰會議」結束，拜登總統高調宣告美國與東協進入「新時代」，雙方並發表「聯合願景聲明」，承諾將目前的「戰略夥伴關係」提升為「全面戰略夥伴關係」，但就會議過程與共同聲明內涵分析，印太區域在各國超前部署下，戰略環境確已進入「新階段」，但這場峰會不會改變美、中與東協間的經濟、軍事平衡。

陸外交反擊破聯合陣線

12、13日舉行的特別峰會，是45年來美國首次召集東協國家元首聚集華府，也啟動了拜登的「5月印太外交攻勢」，藉此向全球宣示，即使世界聚焦烏克蘭戰爭，印太地區仍是美國外交的優先要務，美國在安全及經濟領域繼續扮演領導角色，並持續加強對東協的承諾、接觸與合作，而這一切作為的最終目標在建構更嚴密的圍堵中共網絡。

但在現實面，美國與東協間存在結構性差異，彼此理念、制度、目標、利益落差太大，難以完全磨合，特別是美國希望東協降低對中共的經貿依賴，投向美國懷抱是完全不可能的任務；同樣的，東協希望美國能提供市場准入的經貿誘因，拜登囿於國內政治考量也是愛莫能助。

根據統計，東協與中國大陸貿易總額去年達到8800億美元，是美國的2倍以上，中國主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）今年生效，中國去年更申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），而美國退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP）在先，現又無意重返CPTPP，經貿領域成為印太戰略中最弱的一環。拜登政府勉強擠出了一個「印太經濟架構」（IPEF），不具貿易協定的規模，卻對環保、勞工、數位經濟、稅務、反腐等訂出很多高標準，對許多東協國家而言「只有痛苦、沒有收穫」，各界原本期望美國在峰會中會正式推出IPEF，結果聯合聲明中隻字未提，應與東協國家反應冷淡有關。

另外針對中共在南海的領土主張與行動，聲明中只原則性表達，各國將致力維持區域和平、安全及穩定，重申「聯合國海洋公約」規範的自由航行與飛航權等，避免點名中國。聲明更迴避了美國鼓吹的「台海安全穩定重要性」，顯示多數的東協國家無意介入美中對抗，在兩強中保持等距。

相形之下，大陸雖然擁有經濟優勢，卻面臨了外交及安全困境，特別在烏克蘭戰爭爆發後，美國地位與影響力上升，國際輿論更不利於中國。為了突破美國及西方國家的聯合陣線，中共也發起外交反擊，領導人習近平在「博鰲論壇」提出「全球安全倡議」，外長王毅緊接發表「落實全球安全倡議，守護世界和平安寧」專文。

台灣失去對世局反應力

習近平的全球安全倡議是個原則性的概念，王毅的論述則鎖定亞洲，明指堅決反對藉「印太」戰略分裂地區、製造「新冷戰」，反對藉軍事同盟拼湊「亞太版北約」，堅定維護東協在地區架構中的中心地位。美中針鋒相對，毫無退讓、妥協空間，在印太地區的戰略競爭進入新階段，美國東協峰會只是揭開序幕。

拜登總統首次訪問韓國與日本，首站訪問首爾，給足了尹錫悅面子，然後到東京出席24日的「四方安全對話」（Quad）峰會，這才是美國外交攻勢主力。中國雖處於相對不利地位，卻打破慣例，習近平先發制人，在尹錫悅勝選當天就致電申賀，並打破慣例，派國家副主席王岐山出席尹錫悅就職大典。

尹雖然親美、日，但基於北韓問題、中韓既有龐大利益等因素，不至於全面反中。大選期間，他宣稱將部署「薩德」反導彈系統，但就職演說中卻迴避了這個中韓間最敏感的議題，可見一斑。

Quad及「美英澳安全協議」（AUKUS）是美國最重要的抗中機制，預期在Quad峰會中，俄羅斯入侵烏克蘭、中共擴張勢力範圍、乃至台海安全等針對性議題都將浮上檯面，美方也可望在日、澳、印正面支持下，正式推出IPEF，一場外交主力戰即將上演，各利益關係國都嚴陣以待。

烏克蘭危機顛覆世界秩序，加速中、美、俄、歐盟的終極競爭，2022年將是動盪不安的一年，各國都在尋求最有利的政策與布局，台灣卻深陷疫情困境，熱衷內部權力鬥爭，失去對世局變化的反應能力，國家越來越不安全。