蔡英文總統就職將滿6周年，新冠肺炎單日確診人數超過8.5萬。這幾天小英不斷的在臉書發文討拍，包括「北北基桃大型篩檢站成立，謝謝所有醫護投入支援！」「疫苗打3劑，一起做防疫！」每發一篇廢文就更凸顯蔡政府防疫失序，隨著人民的憤怒回應不斷增加，一股討厭民進黨浪潮再次席捲而來。

2016年開始全面執政，滿口謙卑再謙卑的蔡總統，華麗轉身就是傲慢再傲慢，有綠色黨證就有特權，人民怒火至2018年炸開，討厭民進黨成為台灣最大黨，時勢所趨全台捲起韓流，九合一大選民進黨因而慘敗。

時隔4年，小英總統依然執政失能，憑藉操作仇中、懼中情緒不斷牟取政治利益，再靠著綠營側翼網軍助攻，即使毫無政績、人民生活愈來愈苦悶，仍能累積一定的民意基礎。直到這一波防疫亂象，人民怒火再次炸鍋，許多人同樣不喜歡只會內鬥的國民黨，但討厭民進黨愈來愈明顯。

這股討厭民進黨浪潮，不論是蔡總統的發文、蘇貞昌鬼扯「新台灣模式」或陳時中的「自主應變」傲慢發言，都讓人民怨氣沖天，無法再忍受。加上綠營側翼冷血諷刺人民排隊買快篩試劑，甚至譏諷民眾在台北松山慈惠堂前大排長龍是「快篩乞丐」，都令人忍不住緊握拳頭。

蔡政府吹擂的超前部署，事實證明防疫已全面失守，不只快篩試劑不足、治療新冠肺炎藥物短缺、醫護量能瀕臨崩潰、甚至防疫保單可能釀金融風暴，政府都無力解決。美國CDC已把台灣的旅遊警示升至第3級風險國家，直接戳破台灣防疫模範生假象。既不會執政更不會防疫的民進黨，擋得住人民這股討厭浪潮嗎？