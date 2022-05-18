5月15日媒體報導，華府民間智庫「新美國安全中心」日前舉行了一場兵棋推演，背景設定在2027年，北京決定武力犯台。兵推結果顯示，戰爭第一階段因解放軍未能有效控制台灣，戰爭陷入僵局，美日澳相繼參戰，印太淪為戰場。解放軍最後可能攻擊美國本土的阿拉斯加和聖地牙哥，也可能動用核武。

值得玩味的是，這是第一次有兵推將台海衝突，「擴張推演」到戰火延燒印太地區及美國本土。在此之前，美國官方及智庫主持的兵推，幾乎都認為「中美終須一戰，美軍或將敗陣」作為結論。最有名的就2019年10月5日前陸委會主委蘇起引用美國前國防部副部長沃克等多份報告，指出美國兵推18次，美國輸了18次。2021年，時任美國參謀首長聯席會議主席海騰也曾坦言，美軍在2020年10月的兵棋推演中慘敗，其中1場推演為台海衝突。

影響兵推的因素極多，假設主客觀因素和條件不同、兵推結果自然有別。不過，中美衝突日趨劇烈的當下，我們有理由相信，兵推結果不諱言失敗，目的在鼓吹增加國防預算，增購並佈防新式的毀滅性武器，附帶地也為軍售台灣鳴金開道。最終目的，不外乎螺旋式地製造兩岸緊張，引誘北京犯錯，甚至借道認知戰，引燃對台動武的導火線。

美國兵推多次，次次皆輸。不知道這些兵推有沒有推算到：台海一旦有事，台灣傷亡多少?美軍傷亡多少?共軍傷亡多少?台灣要從戰火中復原，需時多少?耗資多少?

好戰者，兵推以求戰。不知有沒有愛好和平者，以兩岸和平為目標，做一兵棋推演?

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