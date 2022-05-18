親綠人士近日為陳時中完封8局，9局上場投個4壞球就被要求換投手叫屈。事實上陳時中早在去年3+11就破功了，哪來的完封8局？這波疫情也不是4壞球保送，不到10天確診數飆破50萬、逾百死，這是崩盤敗戰，還不換投手收拾殘局？

相對親綠人士美化陳時中敗戰的謬論，台北市長柯文哲今天在一場宗教團體發起的捐募弱勢家庭民生物資記者會時提到，對於攤販、做工等人，沒有工作就沒有飯吃的弱勢族群來說，他可以理解為何一旦快篩陽後就躲起來，沒有再做PCR。他說，不是PCR量能不夠，而是這些人不敢做，因為一旦確診就等於沒有飯吃。

對於執政者而言，換投手論與弱勢隱泣論代表的是兩種心態，一個是能擦脂抹粉就盡量淡化問題的嚴重性，另一種看到即使單日確診數破8.5萬新高，依舊擔心隱藏在社會底層弱勢者欲哭無淚的黑數。咳嗽、發燒、不舒服，快篩陽後為了賺錢養家，不敢再做PCR，當然也不敢聲張居家隔離的悲哀。

柯文哲說，從報表來看，這波疫情最高峰大概是這週，如果一劑疫苗都沒打的民眾就要相當小心，一旦染疫，可能病情會很嚴重。相對於去年疫情爆發時中央紓困方案洋洋灑灑，今年大爆發卻拿不出任何紓困方案，宗教團體發放弱勢家庭擴及台北市12個行政區具體行動，綠粉啊綠粉，還再幫敗戰投手想什麼非戰之罪的藉口，真是台灣人的悲哀！

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