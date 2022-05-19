兩個外省第二代，一個叫李明哲，因為「顛覆國家政權罪」在中國大陸服刑5年後順利返台，但他還是不滿意大陸的對待，回台後還是要吐槽在監獄中遭到不人道的待遇。

另一個叫周文偉，被加州警方認爲對台灣僑民有仇視，5月15日在美國南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊台裔教友，造成1死5傷的悲劇。

他們都是「浮游群落」

這兩個外省第二代，一個不滿大陸政權，一個不爽台灣綠營政府，他們「犯案」的手段不同，命運當然也大不同。唯一相同的，應該都是台灣邊緣人屬性中的「浮游群落」。他們無根，也找不到根，最後落得哪裡都不是家。

然而，李明哲服刑之後可以順利返台，相較於另一個李孟居，被依「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」判刑1年10個月，於2021年7月23日刑滿。但在出獄前被告知還有「剝奪政治權利」2年的附加刑，被限制出境，所以至今還回不來，李明哲的待遇顯然比李孟居好多了。

但是，李明哲回台在防疫隔離之後，卻在立法院召開記者會說：「中國曾想以間諜罪來辦我，卻找不到任何證據」。他還說：「中國從來就是要用間諜罪來打壓台灣國格，意圖非常明顯」，他還宣稱堅持不認間諜罪，因這涉及牽連台灣，「我不能出賣我的國家」，後來中方才以顛覆國家政權罪關押他，他過去雖關切中國大陸的政治犯並曾定期探訪，但不可能去顛覆中國政權。

其實，在兩岸間穿梭的人，是不是間諜，有時還不是個人說了算，李明哲既然不是，大陸也不是用間諜罪辦他，又何需把自己提升到「不能出賣國家」的高度，那是給自己戴高帽，相對於他在落難時，綠營官員沒人聲援他，他應該思考他所忠於的綠營政權，是否就是他認定最重視人權的政府？

如果是，那麼另一個也落難在大陸的捷克台籍學者鄭宇欽，也被以間諜罪扣押，至今綠營官員與關係人不是撇清關係，就是沒人聞問，是否讓這個曾經忠於民進黨的年輕學者，要對民進黨政府更加失望？

再反觀加州槍擊案的主嫌周文偉，只因為他是外省第二代，又在韓國瑜競選總統時力挺他，現在又因為周文偉也是大陸「和統會」成員，綠營人士就大力抨擊他的行為，甚至把他的行為連結到大陸身上，千錯萬錯，都是大陸的錯。卻沒人深究問題的本質，以及為何外省第二代會仇視台裔人士。

根據媒體報導，開槍的兇嫌周文偉在槍擊案當天是僞裝成警衛，媒體取得周文偉過去在台任教的名片，他曾經在新竹的中華技術學院，擔任觀光學系、餐飲管理學系和航空服務管理學系助理教授。有學術界人士提到，2005年周文偉被解聘，要脅要背十字架到總統府、教育部、立法院前面去示威抗議，當時校方束手無策，後來加發一年的薪水，才擺平此案。

和統會身分被妖魔化

推特還流傳著，周文偉是美國「中國和平統一促進會」（和統會）的成員，有多張周文偉出席和統會活動的照片，聚會中的標語還寫有「順勢速追擊、迅猛滅獨妖」、「佑儂韓國瑜、飆選定奪標」等挺韓言論，台灣媒體就據此妖魔化周文偉。

媒體還報導說，親統派的藍天行動聯盟副主席錢達，也曾經加入台灣的和統會，錢達接受媒體訪問時表示，不該單純把它當作恐怖事件來看，看到整個事件的背景，如果不回頭面對民族情緒的衝突，將來民族情緒衝突會越來越惡化。

「我們如果不把這個民族仇恨的情緒處理的話，將來絕對會看到兩岸在統獨議題上，產生更劇烈的衝突。我從來講一句話，台獨搞得越激進，兩岸越早統一，我歡迎台獨人士跟我辯論」，錢達補充說。

可以見得，周文偉槍擊案的根源是兩岸統獨爭議的問題，台灣綠營媒體與人士不深究根源，卻見獵心喜，不斷的炒作「第二代外省人」仇台的行動，反而攪渾了問題的本質。

所以，兩個外省二代的境遇，都是時代的悲劇，也都是時代的「受害者」，台灣人有何資格利用他們的悲劇，再以此去戲弄這個時代？

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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