今年2月11日曾經活躍在大陸、香港一位值得尊敬的媒體人曹景珩，在上海過世，享年75歲。因為新冠疫情，我在台北無法赴上海參加他的追悼式，心中有無限的悵然。

75歲在現代人來說，還算是中年，他去世的確早了一些，曹是浙江人，但長期住在上海與香港，他的父親曹聚仁先生，是抗戰時期有名的記者，後長期住澳門，但曹景珩則一直住上海。

1968年文革時，他到皖南插隊十年，1978年改革開放後，考取復旦大學歷史系，是大陸文革後第一批的大學生。畢業後到上海社科院世界經濟研究所，研究美國經濟，1989年應聘為香港《亞洲週刊》撰述員，開始他媒體人的生涯，1994年他擔任《亞洲週刊》副總編輯並兼《明報》主筆。

1997年曹轉向電視傳媒發展，任香港傳訊電視，中天新聞頻道總編輯。1998年被聘為鳳凰資訊台副台長兼言論部總監。2009年他回到大陸，出任中央人民廣播電台評論員，每天在黃金時段評述國內外時事新聞。2009年後到浙江電台、江西衛視、東方電視台主持節目。

2015年抗戰勝利70周年，他曾率領電視攝影團隊到武漢、重慶、長沙、騰沖、哈爾濱、上海四行倉庫，為抗戰的戰場留下精采的回憶紀錄。曹景珩當時的名言是：「將自己當作百年後的歷史人來審定史料，力求公正，真實，對得起上戰場的軍人，也更要對得起下一代讀者。」

我認識曹景珩是在2009年，他那時還兼任上海華東師範大學台灣研究中心的主任，由於我們皆有曾為廣播的媒體人的共同的背景，而且都關心兩岸關係的發展，從2009年到2020那些年中，我們每年總找機會見面一兩次，固定在上海市虹橋伊犁路一家西餐廳，品嚐咖啡，在2、3小時中，向他請教對當前時局的看法。他因長期擔任評論員，有獨具的敏感度，其分析常讓我受益匪淺。

我也是他在微信的群友，多年來他以閑閑的名字，每天幾乎拋出十多篇好文共賞，日日如此，從無間斷。既使前幾年他到地中海坐郵輪旅遊，南極，北歐觀光，他也是每日寄來她從各地收集來的好文章，他的恆心與美意，總教人分享他「獨樂樂，不如眾樂樂」那份慷慨。我不覺得有一點資訊轟炸，感受到的是他的人生的動力及愛心。現在收不到他的微信訊息，真教人惘然若失。

我和曹景珩是同一時代的人，但一在台灣，一在大陸成長。他雖然在年輕的時候在體制內過著相當艱苦的日子，但並沒有影響到他豁達的心胸。1978年以後，他已經看到大陸從貧窮到富裕，由計畫經濟到走到市場經濟。他離世的時候，大陸已成為世界第二大經濟體，他所熱愛的城市上海早已與香港、乃至與紐約、東京、倫敦、巴黎並駕齊驅。

曹景珩豐富的人生沒有虛度，他一生用一個文化人的眼光去做新聞工作，又以一個新聞人的角度去看待文化，既拓展了讀者與觀眾的視野，也沉澱出了媒體新聞的厚度和深度。他曾表示每個突發的新聞事件，都能和原來所學到的知識結合起來，透過大量閱讀和分析，他的評敘總能在歷史的脈絡上，有系統地做出獨到的評論，留給人無窮的回思。他走了以後，現今層出不窮驚憾人心的新聞事件，正如海嘯一樣在衝擊世界之際，每次想要和這位老朋友共享這一刻的觀點時，卻駭然驚覺，他已經不能和我共談這些滾滾紅塵的世事，每念及此，回憶共處的時光，徒留給我當下無窮的追念。

（作者為前中國廣播公司總經理）