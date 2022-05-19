芒果的現象級綜藝《乘風破浪的姐姐》，第三季改名叫《乘風破浪》，於5月17日官宣了名單。

和前兩季一樣，這一季《乘風破浪》也有一定比例的台灣地區姐姐，一共有四位，她們分別是——來自台北市的許茹芸、來自新竹縣的王心凌、來自台北市的柳翰雅（阿雅）、以及來自台北市的郭采潔。

這四位台灣姐姐都有的共同身份是歌手，每個人都有自己的招牌金曲。但我們要討論和考古的，偏重於她們和影視的連接。

今天開講琇琇許茹芸。

許茹芸本名叫許宏琇，所以大家都叫她琇琇。她生於1974年9月，就讀於國光藝校音樂科。國光藝校全稱叫國光劇藝實驗學校，是有軍隊背景，以京劇為基底的藝術學校。很多台灣知名藝人都畢業於這個學校，比如最近很紅的劉畊宏，就比許茹芸高兩屆，而許茹芸是第十一期的學員。國光藝校現在已經改名叫台灣戲曲學院了。

許茹芸19歲從國光畢業，開始了在民歌餐廳的駐唱生涯。那時候台灣的上華唱片尋找新人歌手，許茹芸就去試音，而被上華看中。當時是唱片行業最後的輝煌時代，台灣地區作為華語流行音樂的中心，被國際唱片公司虎視眈眈。1995年，台灣的上格唱片與旗下華星唱片和上格影視兩家關係企業，整合成立為上華國際企業有限公司（上華唱片），以本土唱片之姿，準備和國際唱片公司對決一番。許茹芸就是全新的上華唱片推出的首個超級新人。

1995年6月，許茹芸的第一張專輯《討好》面市，但是在商業上不太成功，為此許茹芸沮喪到以為自己就此成為「一片歌手」。

這時候，一樣事業不順的音樂人季忠平，和許茹芸惺惺相惜，為她寫了一首《淚海》，由當時給上華當顧問的許常德填上了詞。1996年3月，上華為許茹芸推出第二張專輯《淚海》。

上華採用了當時流行的主打歌搭配電視劇主題曲的形式推廣新歌，為《淚海》爭取到了中國電視公司黃金檔的電視劇《真愛一世情》的第一波片尾曲，這部劇由林瑞陽、蕭薔領銜主演。而許茹芸的新單曲《獨角戲》是作為該劇最後幾集的片尾曲推出。

《真愛一世情》中，當時的林心如還是沒拍《還珠》的新人，而蕭薔已是最紅的花旦。

《淚海》自此爆紅！許茹芸終於成為炙手可熱的新人，季忠平也成為熱門的作曲人和製作人。

季忠平後來娶了上華美女歌手陳明真。

《淚海》推出的同時間，1996版的電視劇《一簾幽夢》播出，這是瓊瑤阿姨和大陸的湖南經視的又一次成功合作。

我們知道，阿姨和大師級音樂人左宏元（古月）從電影時代就合作無間，左宏元是上華（上格）創立期的核心人物，所以阿姨電視劇的歌曲，就只認老友左宏元，早年的《海鷗飛處彩雲飛》《六個夢》都是交給上華來做主題曲和插曲的。而這部《一簾幽夢》，阿姨依然交給新的上華來做音樂。

上華採用「老帶新」的陣容，為《一簾幽夢》打造歌曲，但「推新人」的意圖非常明顯，阿姨和左宏元老師全新打造的《我有一簾幽夢》，由許茹芸演唱，成為該劇的片頭曲。這也是許茹芸和芒果台最早的緣分吧。

請注意，《我有一簾幽夢》和《一簾幽夢》是兩首不一樣的歌，前後相隔20年。

1974年，大導演白景瑞拍了瓊瑤小說改編的《一簾幽夢》，甄珍、秦祥林、謝賢主演。

瓊瑤為這部《一簾幽夢》電影寫了同名主題曲，劉家昌作曲，蕭孋珠演唱，同時她還唱了這部電影的插曲《詩意》。

而到了1996電視劇版《一簾幽夢》，片尾曲就用的是劉家昌作曲的經典版《一簾幽夢》，還是由許茹芸來演唱，足見當年上華對她的力捧啊。

在1996劇版《一簾幽夢》中，許茹芸還演唱了插曲《匆匆》、《天涯海角珍重》和《詩意》。但《詩意》這首歌沒有收到這部劇的原聲帶當中。

去年芒果台的《時光音樂會》，大牌歌手翻唱大牌歌手的名曲，蔡國慶老師唱了這首《一簾幽夢》。

好，《淚海》+《一簾幽夢》讓許茹芸爆紅後，許常德來到上華當管理層。上華快馬加鞭，半年就為許茹芸打造了全新專輯《如果雲知道》，許常德的詞+季忠平的曲+許茹芸的唱，形成鐵三角陣容。

《如果雲知道》比《淚海》更為成功，全亞洲銷量高達超過200萬張。而由於《獨角戲》在《真愛一世情》的大獲成功，這首歌也被收到這張專輯的第六首，也就是磁帶B面的第一首。

《獨角戲》的知名度，在大陸甚至高過《如果雲知道》。

如今的許常德老師是台灣的通告名人，經常在電視節目上談愛情婚姻家庭。

圖片

1996年許茹芸客串過新加坡電視劇《老闆放輕鬆》。那年她還客串過賴聲川的電視單元喜劇《我們一家都是人》的第二季。

《如果雲知道》後，許茹芸的「芸式唱腔」確立，並在華語歌壇大放異彩。

1998年底，她的專輯《你是最愛》中的《美夢成真》，成為羅賓·威廉姆斯主演的電影《美夢成真》（《飛越來生緣》）的中文主題曲，這首歌也是許茹芸知名度最高的歌曲之一。

2000年，國際唱片巨頭環球收購上華唱片，在這樣的公司動盪中，許茹芸出版了第九張普通話專輯《花笑》後，五年合約到期，離開了上華。第二年，她加盟了EMI唱片公司。

加入新公司後，許茹芸也開始有了新的其他演藝嘗試，比如說當演員。

2002年，豆導鈕承澤邀請許茹芸主演了七集迷你劇《來我家吧》。

許茹芸是這部劇的女主角小文。

豆導給許茹芸安排的對戲演員，全部都是頂級帥哥。包括當時剛剛嶄露頭角，還在顏值巔峰期的范植偉。

那時候F4正紅得發紫，所以四人全部上陣演出。

《來我家吧》是許茹芸第一次當主角演戲，表演還蠻自然的，只是之後她還是只在歌壇發展，並沒有真的去當演員。

2003年初，李亞鵬、周迅版《射鵰英雄傳》播出，許茹芸和孫楠合作的《真情真美》成為該劇的片尾曲。

孫楠2014年參加最後鬧得雞飛狗跳的《我是歌手》第三季的時候，翻唱過許茹芸的《突然想愛你》。兩人相識也很有意思，有一次一個活動，許茹芸為孫楠鋼琴伴奏，於是兩人就成為好友。

許茹芸和鋼琴很有緣，多次表演都自彈自唱，她的好幾張專輯封面，也是有著鋼琴元素。

1997年進軍香港市場的新歌+單曲《茹此精彩13首》。

1999年《鋼琴記事薄》，許茹芸的金曲由陳建寧演奏鋼琴曲，許茹芸口白。

2017年《讓我好好看看你》單曲封面。

許茹芸在EMI的時代，正在21世紀初網路和盜版兩座大山，壓得唱片業喘不過氣而極速衰落的時代。哪怕如同許茹芸這樣曾經大賣的歌手，唱片銷量也是很不樂觀。2003年，她和EMI的合約快到期，總經理姚謙希望這最後一張唱片能大賣，也就能留住許茹芸，於是給她的新專輯取名叫《芸且留住》。這是一個雙關的名字，因為這張專輯全部是瓊瑤的電影金曲。

許茹芸重新演繹了《神話》、《在水一方》、《聚散兩依依》、《庭院深深》等阿姨名曲，尤其更是再唱了當年電視劇《一簾幽夢》原聲帶沒有收到的《詩意》。但這張專輯也沒能留住許茹芸，2004年她離開了EMI。

沒有唱片約的日子，許茹芸繼續嘗試表演，去演了舞台劇《我愛宋詞之好風如水》和《戀人絮語》。2006年，她在香港著名導演譚佳明的電影《父子》中，客串扮演了鄰居阿姨。因為這部電影的監製是邱璃寬，而寬姐當時是許茹芸的經紀人。

不過呢，《父子》到現在，也只是許茹芸僅有的電影表演嘗試。

2013年，香港女導演黃真真的《被偷走的那五年》，集合兩岸暨香港影人合作，創下票房佳績。許茹芸為該片演唱了度身定做的插曲《健忘》，這首歌由小寒作詞，台灣才女許哲佩作曲，一經推出就獲得很高的傳唱度。

這首《健忘》被收錄在2014年10月發行的專輯《奇跡》中。

這張《奇跡》中還有一首吳青峰作詞，陳建騏作曲的《我留下的一個生活》，成為在台灣上映的電影《因為愛情: 在她消失以後(HIM)》《因為愛情: 在離開他以後(HER)》的中文宣傳主題曲。

也是在2014年，許茹芸與韓國廣告人崔栽誠結婚。婚後她並沒有完全退隱，時常也會在大陸或台灣看到她的演出和音樂作品。

2019年，因為陳建騏為大陸名導霍建起的電影《如影隨心》配樂，和陳建騏長期合作的許茹芸也配唱了該片的插曲《等得到》。

值得一提的冷知識是，《如影隨心》中驚現了已經消失20年女歌手林佳儀。原來林佳儀和許茹芸因為當年是同期歌手，跑通告變成好閨蜜。連許茹芸的婚禮禮服，都是現在從事高級成衣生意的林佳儀一手打造。

說到許茹芸的閨蜜，她有一個著名的閨蜜四人組，叫「小黃花」，其他三位都是知名的歌手+演員，包括楊采妮、李心潔和梁詠琪。

楊采妮婚禮的時候，許茹芸是伴娘，沒過多久她自己也訂婚了。

「小黃花」夫妻檔難得全部聚齊，其中許茹芸嫁到韓國，梁詠琪嫁到西班牙，李心潔嫁回馬來西亞，楊采妮嫁到新加坡。雖然她們天各一方，但四個人還共同組織了「小黃花慈善基金」做公益。而這次《乘風破浪》，相信許茹芸的後援團也會非常豪華吧。

乘風破浪的台灣姐姐，下一篇，你們想先看到誰？（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）