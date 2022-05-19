60年前的今天，即1962年5月19日上午10時50分，「兩岸清華永遠的校長」梅貽琦先生病逝於台大醫院，享年73歲，祭文用「天之將喪斯文」來追悼他，教育界以「原子開新運，士林哭大師」來懷念他。梅校長去世後，被葬於新竹清華大學校園內，取名為梅園。中國教育界一代名宿，連同一個偉大的靈魂，就此長眠於地下。今天，我們憑弔哀思，不由得想起老校長的一生，想起那些銘記於心的點點滴滴。

一，沒有人願意倒梅（黴）

梅貽琦生於天津，畢業於南開中學的前身──天津私立第一中學堂，後考取庚子賠款遊美生，赴美國東部麻省的吳士脫工科大學就讀電機工程系，1914年夏畢業，獲電機工程學士學位。這年暑期，梅貽琦作別留美的同學好友，乘船歸國。1915年秋，受清華校長周詒春之邀，來到北京清華園出任學校的教物理教員，這便是梅貽琦與清華師生真正的結緣。

大家知道，清華大學的前身是1911年在北京郊外清華園內創辦的清華學堂，繼之是清華學校，那個時候還是清朝。1928年國民政府北伐軍北伐成功，占領北平，把這所學校升格為國立清華大學，並派蔣介石的秘書親信羅家倫擔任校長，但很快被趕跑了。

那個時代，學生趕校長成為常態，自清華學堂到梅貽琦任大學校長的20年間，更換了十個校長。我粗略地統計了一下，20年內，清華校長主校最久者為周詒春，任期4年5個月；較短者為溫應星，也就是在臺北當過國軍聯勤總司令的溫哈熊的父親，此人畢業於西點軍校炮兵科，歸國後官拜陸軍中將，原是奉系軍閥張作霖的屬下，後通過門路跑到清華當了校長，這是武人主校的開始。溫應星和後來的吳南軒，任期皆未過2個月就退出舞臺；短者為喬萬選，這是軍閥閻錫山派的一個小軍閥，剛進校門就被學生趕了出去，任期約為一分鐘；最短者為羅忠詒，未出家門即被拒，任期約等於零或負數。

1931年，也就是「九一八事變」前後，羅家倫之後出任清華校長的吳南軒和翁文灝兩任校長，先後被學生趕跑和辭職，清華處於群龍無首狀態。就在這個國家和民族以及學校最艱危的時候，當時正在美國擔任留學生監督的梅貽琦奉召回國，出掌國立清華大學校長。

梅貽琦出任清華校長的時候，已在清華服務16個年頭，他從一個普通的物理教員，升至系主任、教務長、代理校長，1928年羅家倫出任校長後，又派往美國擔任清華駐美留學生監督，直到這個時候才坐上校長的位子。──藉此機遇，孤懸海外的梅貽琦在歷史的夾縫中脫穎而出，動盪不安的清華大學，終於迎來了一位與眾不同的校長。自此，國立清華大學迎來了梅貽琦時代。

梅貽琦擔任校長後，國難日重，學潮更加兇猛，威逼校長、教授之事時有發生，但在清華園卻發生了一個奇怪情況，校長梅貽琦不但沒有在學潮中被驅趕，反而在激烈分子提出「打倒XXX」口號或標語時，後邊還要贅上一句「擁護梅校長！」

對此，清華出身的錢思亮深有感懷地說：梅貽琦於20年接任校長，「那時期清華校長連年更迭，學校很不穩定，校長很少作得長久的，自從梅先生接長以後，就一直安定下來，就只這件事在教育史上已是不朽。」

然而，當有人問梅有何秘訣令學生如此敬佩愛戴時，梅貽琦說：「大家倒這個，倒那個，就沒有人願意倒梅（黴）！」

這當然是一句玩笑話。梅校長所以贏得師生廣泛敬重，自有他過人之處，或者說內含玄機。那麼，這個玄機是什麼呢？這正是我下面要講述的。

二，校長是為教授搬凳子的人

梅貽琦執掌校後，憑藉20年的清華經驗，深刻吸取前十任校長被革職查辦，或被學生一個個打跑的教訓，風格為之大變。

首先，去衙門官僚作風與派系惡習。此前梅貽琦是被看作南開派系的，而他當校長之前，清華確有這麼一個派系，且他的老師張伯苓、同班同學張彭春、金邦正，都當過清華的教務長和校長。當他成為校長後，有人認為他會重用南開出身的人，形成一個小團體。但梅貽琦沒有這樣做，他對清華教授一視同仁，唯才是舉，絕不搞小圈子。如此一著，清華面貌一新，以後清華園再也沒有圈子或派系存在了。

破除了圈子與派系，梅貽琦絕不專權搞個人私利。他曾對他的秘書說，如果有找我開後門辦私事的，這類信件不必給我看，直接封存或扔到紙簍子便是。這是他潔身自好，也是人格道德的一個體現。

1941年4月底，是清華建校30周年與抗戰南渡昆明3周年紀念日。清華在昆明雲大校園舉行了校慶會，梅貽琦作為大會主席在致辭中簡要回顧了自己服務清華的歷史，繼之滿含深情地說道：

母校成立，今年恰為30周年。琦自1909年（宣統元年），應母校第一次留美考試，被派赴美，自此即與清華發生關係，即受清華之多方培植。32年來，從未間斷，以謂『生斯長斯，吾愛吾廬』之喻，琦於清華，正複如之。

這就是梅貽琦給自己的身份與地位的定位。他絕不把清華當成衙門，把自己當成一個官僚。他把自己看成是庚款的受惠者、學校的服務者、國家民族的報恩者，而不是統治者或獨裁者。他對師生這樣說過：「校長是什麼？校長不過是率領職工給教授搬椅子凳子的。」這就是他給自己的定位──一個為教授搬凳子的人。

梅校長安葬於清華園的墓園，依山面水，園內遍植梅花，後來命名為「梅園」。（圖：岳南提供）

三，教授治校的典範

梅貽琦出任校長面對的第一件事，就是「校長治校」，還是「教授治校」，這個決定他本人以及清華前途命運的根本問題。最終，他選擇了「教授治校」，而不是北大校長蔣夢麟提出的「校長治校，教授治學」做法。按清華校友何炳棣的說法，蔣夢麟的口號和真正的用意，即「邏輯上暗含校長與教授的對立」，而清華傳統的「教授治校」原則，「部分地源於早期教授與政客型校長的鬥爭」。

無論是「對立」還是「鬥爭」，皆為政客型和挾私弄柄的校長所不喜，因而彼輩對「教授治校」恨之入骨，自有其淵源所在。

梅貽琦返國長校前，由於羅家倫、吳南軒等政客校長的政治勢力，以及企圖奪取教育機構控制權的陰謀，使清華教授們感覺到為維護教育的民主自由，以某種形式組合起來的校內民主、自由領導體制十分必要，且迫在眉睫。這就促進了清華校內領導體制在「校務委員會議暫行維持校務」期間的迅速發展和確立。1930年至1931年間，這個體制迅速形成，它的組織就是教授會、評議會和校務會議。理論上說，教授會對校務有絕對的支配權，其作用則是通過評議會具體表現和實施。

1940年，清華校友在昆明為梅貽琦服務母校25周年召開慶祝會。會上，梅在答辭中說：「諸位覺得一人在一個學校服務25年，應予鼓勵。其實在清華服務達十年以上者，已有3、40人，15年以上者，亦有1、20人，而馬約翰先生且達26年之久。可見清華近些年之進展，不是而亦不能是一個人的原故，是因為清華還有這很多位老同事，同心合力的去做，才有今日。現在給諸位說一個比喻，諸位大概都喜歡看京戲，京戲角里有一個角色，叫『王帽』的，他每出場總是王冠齊整，儀仗森嚴，文武將官，前呼後擁，『像煞有介事』。其實會看戲的絕不注意這正中端坐的『王帽』。因為好戲——除了很少數的幾出，如《打金枝》、《上天臺》──並不要他唱，他因為運氣好，搭在一個好班子裡，那麼人家對這台戲叫好時，他亦覺得『與有榮焉』而已。」

梅貽琦對自己這位校長的定位，以及對師生意見的包容與尊重，成為清華逢勃向上和不斷進步的動力。正如清華歷史系主任，後為聯合國常駐代表的蔣廷黻所言：梅貽琦長校後，清華「在他的領導下不再是個政治皮球，步上了正軌。」

當「教授治校」這塊決定國立清華大學發展的柱石，被「同情者」梅貽琦賦予校內合法地位並夯實蹲牢後，清華這個在歷史夾縫中鬧騰了20年的「政治皮球」，於「九‧一八」學潮稍微緩和之後，在正常的軌道裡運行開來。

四，通識教育新理念

1932年，清華大學規制已達4院15個學系，設立了航空研究所、機械工程系、電機工程系等。梅貽琦是清華「改大」的強力推進者，曾寄予清華特殊的期望和使命。除了原有的陳寅恪、馮友蘭、陳岱孫、葉企孫、葉公超、劉文典、潘光旦、吳宓、金岳霖、朱自清等大師，一群年輕的才子如陳夢家、吳晗、沈從文等紛紛雲集清華園或西南聯大，在當時的中國教育界形成了一道亮麗的星河。

有了大師，繼之就是如何培養和造就人才，而清華的通識教育發揮了至關重要的作用。

通識教育不是梅貽琦的發明，在梅當校長之前就開始實行，但形式大於內容，很難落到實處，梅的同開同學張彭春在清華做教務長的時候，曾搞過類似的通識教育，但是他失敗了，且一敗塗地，被校長曹雲祥與幾名教授合謀，逐出了清華園，張彭春弄了個灰頭土臉，從此在教育界就難以立腳了，後來做過幾個小國的公使，最終客死在美國。只有到了梅貽琦掌校之後，通識教育才全面貫徹實施開來。──這也是梅貽琦作為教育界巨頭超前的理念在實踐中的應用。

現在，各大學似乎都在開設「通識教育」課程，我們今天在這裡紀念梅校長的這個會議，也是以清華通識教育中心的名義主辦的，因而今天談「通識教育」似乎很平常，但在梅貽琦時代，「通識教育」在清華開了先河，卻引起一陣很大的爭論，喧囂了大半年方才平息。

梅貽琦的理念很清楚，他主張，學生應先通後專，即「通識為本，專識為末」。新生入學第一 年不分文實，各系學生一律實施通才教育，第二年起進入各自專業領域。各學科分為必修和選修2種，成績以學分計算，視學生能力定高低，各系畢業學生至少須修滿136 個學分（體育除外），土木工程學系單列。如此改革的總目的，是讓學生有較大的選修空間，但各系學生畢業之前，須受該系之畢業考試，考試及格，方為畢業。

因為這件事關乎清華教育和梅貽琦個人者大，我在《大學與大師》中，較為詳細地敘述了這個教育理念的來龍去脈和成敗得失，最後當然是肯定的、敬仰的。清華老校友、著名史家何炳棣曾說過：「我國20 世紀論大學教育以通識為本、專識為末，從未有堅毅明通如梅師者。梅師長校之初即提出含有至理的名言：『所謂大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也。』唯大師始克通專備具，唯大師始能啟沃未來之大師，此清華精神之所以為『大』也。」

現在回過頭來看，清華之所以出了那麼多人才，是與梅貽琦宣導實施的「通識教育」分不開的，也是「大師之大」，「聯大之大」的內在驅動力，是3千年來中華民族教育最為鼎盛和令人神往的「黃金時代」的源泉。

梅校長安葬於清華園的墓園，依山面水，園內遍植梅花，後來命名為「梅園」。（圖：岳南提供）

五，幾件小事見精神

1937年至1946年，由於日本帝國主義的入侵，根據國民政府的指令，由北大、清華、南開3校組成了標榜青史的國立西南聯合大學，這所大學在長沙、昆明呆了9年，直到抗戰勝利後的第2年才分別回到北平和天津。這個時期的輝煌大家已經知道，我這裡只簡單說一點與梅貽琦有關的幾件小事。

1939年春，抗戰處於緊急關頭，東南地區面臨日機轟炸與進擊，形勢危急，廣州的中山大學遷往雲南澄江。清華校友、時任中山大學史學系教授的羅香林，於4月6日抵達昆明，借短暫休整空隙，前往聯大拜謁老校長梅貽琦，並報告自己輾轉的歷程。

梅貽琦以樂觀態度對羅說：「教書，誠然辛苦，但也還有喜樂。只要我們忍耐下去，環境總會好轉的」云云。第二天上午，羅將起程去澄江，梅貽琦親自前往旅店回訪羅香林這位老學生。當時梅身上帶了一包冬天的衣服，說要順便去典當，因為聯大最近的薪水還沒有發領，只好先自典當周轉云云。

許多年後，羅香林仍記得這一幕情景並飽醮感情地說：「這更使我感動到幾乎流淚。梅先生主持這麼龐大的學校，也還要以典當周轉，這一方面固然顯示時局的艱難，一方面更顯示梅先生的高風亮節。」

羅香林所見這一情景，與梅貽琦五弟、太平洋戰爭爆發後，曾任流亡成都華西壩燕京大學代理校長梅貽寶所見所聞儘管有所區別，但在體現生活艱辛與氣節上，有其相類之處。

為了賺點外快補貼師生們的拮据生活，梅貽琦在暑假帶領學生組建服務社，賣掉了自己所有值錢的東西。有次召開師生大會遲到了，梅貽琦歉疚地解釋：「我剛才在街上給我內人的糕點攤守攤，她去進貨了，可她辦事不利，我告訴她8點我有會，她7點半還沒回來，我只好丟下攤，跑來了，不過，今天點心賣得特好，有錢掙啊！」同學們聽罷紛紛拭淚，他們知道眼前這位梅校長為了辦學變賣了值錢的家當，連師母都得去街上賣早點。

六，3個聯大不同的命運

抗戰八年，西南聯大這所很窮很破的大學，竟凝聚並培育出了一大批精英，比這3所院校在30年內培養的人才還要多，並產生了李政道、楊振寧這樣斬獲諾貝爾獎的傑出人物，這也是西南聯大稱之為「傳奇」的一個原因。這裡我特別指出的是，西南聯大雖由3所院校組成，但南開校長張伯苓與北大校長蔣夢麟不常川在校，實際就是清華校長梅貽琦一人在撐持，他作為聯大的常委會主席幾乎貫穿了始終。體力的勞苦不必提，精神上的勞苦也是可想而知的。西南聯大之所以為「大」，這與梅貽琦的「大」是分不開的。對於這一點，清華校友傅任敢曾有過一段精彩論述：

抗戰起後，國內成立過好幾所聯合大學，可是除了西南聯大一直聯到勝利以後方才各自複校以外，其餘全都中道夭折了。我們可以設想一下，倘若西南聯大也如其他聯大，因為意見不合，聯不到底，那是中國教育界以至全中國國民多麼重大的一件恥辱。外國人看不起中國人，說中國人是一盤散沙，是一個無組織的國家。倘若在那國難臨頭的時候，連智識最高的高等教育界都仍沒有例外地聯不攏來，一盤散沙之說豈不全盤證實，百口莫辯了嗎？而其所予全體國民與下代青年的暗示又將是何等的惡劣與深遠？我們又可以再想一下，為什麼其他的聯大通通聯不下去，惟有西南聯大能夠聯到底呢？這就與梅校長的大很有關係了。

傅氏所說的國內成立過「好幾個聯合大學」，主要指西北聯大與東南聯大。東南聯大由時在上海的暨南大學為首，收攏上海、江浙一帶幾家專科學校師生，在福建建陽籌備國立聯合大學，惜因諸方實力不一，合作困難，1943年6月2日，教育部指令東南聯大文、理、商3學院併入暨南大學，法學院與藝術專修科併入英士大學，7月底所有移交工作全部結束，東南聯大就此流產。

與西南聯大幾乎同時成立的西安臨時大學，於1937年9月10日在西安開課，同年11月9日太原淪陷。為避戰亂與敵機轟炸，1938年3月，西安臨時大學遷往陝南漢中城固及周邊地區，4月改名為國立西北聯合大學，由北平大學校長徐誦明、北平師範大學校長李蒸、北洋大學校長李書田等組成校務委員會，上述3人為常委，管理校政。

國立西北聯大開課不久，因校方高層幾位常委以及教授之間意見不合，加之一些不法分子頻繁製造、鼓動學潮，搞得雞飛狗跳，學生無法進行正常課業。1939年8月，西北聯大正式撤銷，存在時間為1年4個月。自此，中國抗戰史和教育史上曇花一現的國立西北聯合大學，就此成為明日黃花。

抗戰八年，3個聯合大學唯一辦到勝利之後的就是由北大、清華、南開組織的國立西南聯合大學。因而，西南聯大載入青史也就成為一個必然，而聯大常委會主席梅貽琦，當然是這段青史中最值得敬仰和不可或缺的偉大人物。

七，梅貽琦的家國情懷

梅貽琦成為偉大人物也並不容易。在昆明的西南聯合大學之初，清華、北大、南開教職工和學生的人數比例是7：5：2，清華人多勢眾，又有庚款加持，自是最牛的一個組成部分。這個時候，身為聯大委員會主席的梅貽琦格外小心謹慎，竭力維持校內各階層人事平衡的同時，最忌違、也最提心吊膽的是清華在領導層人數一家獨大，或漸漸演變成一家獨強甚而獨霸，成為聯大分裂的導火索。北大師生尚來就有不懼怕權威，不服從強勢的傳統，「五四運動」在北大發源不是偶然的。按當時北大師生的心境，你清華再牛，我北大比你更牛。聯大開辦之初，果有北大教授向校長蔣夢麟提出，清華在校內高層的人數占比過多，理工科我們是甘拜下風，可文科我們並不弱，為什麼不能領導群倫？文學院長由清華的馮友蘭擔當，北大的湯用彤是哈佛畢業生，學問不比馮氏差，為什麼不能當院長？如此等等，引來了清華與北大的矛盾與分歧。面對這一裂隙，梅貽琦儘量在聯大秘書主任、教務長、總務長、建設長、訓導長、圖書館長等「巨頭」方面，搞3校兼顧，人事平衡，裂隙逐漸得以縫合。

除了人事上的「誤會」和分歧，還有經濟上的差異與「誤會」。當時清華師生間多少有一股「怨氣」，認為自己有錢有人，何必與一個牛氣哄哄的窮北大聯合，我們自己單幹不是更好？到了中後期，果然發生了分裂。北大校長在重慶向教育部部長陳立夫告狀，說清華有錢不願意掏出來與大家共用，表示要與清華決裂，分家單幹。為此事，陳立夫專門召梅貽琦到重慶磋商，梅認為蔣夢麟校長所述不是事實，當場與蔣爭執起來，後來也有點感情用事地說，分開就分開，清華受夠了，不怕，也願意分開云云。就在將要重演西北聯大因不合而解散悲劇的最後一刻，陳立夫請示蔣介石委員長，蔣委員長讓陳立夫竭力勸說蔣夢麟與梅貽琦，並捎話，大意是：「抗戰之初搞了3個聯合大學，有兩個已煙消雲散了，如果西南聯大再一解散，成何體統？如何向國人和外界交待？──這個話，也就是傅任敢前邊所說的大體意思。

經最高權威蔣介石這麼一指點，陳立夫從中說合，最終，梅貽琦同意從清華校款中拔出50萬元給北大，供北大自己的研究所應用。蔣夢麟見梅貽琦以大局為重，委曲求全，也就不再爭執，聯大繼續合作下去，一直堅持到抗戰結束，成就千古偉名。

八，小結

梅貽琦曾說「生斯長斯，吾愛吾廬」，他畢生47年的精神投注於清華教育事業，強調「德智體美群勞，諸育並進」，強調大學之目的有二：「一是研究學術，二是造就人才」。在他早年發表的《大學一解》中，前瞻性地提出「新民」的概念，強調健全人格的重要性。他強調「在通而不在專」，宣揚通才教育理念。諸多貢獻，鑄就今日兩岸一流之學府，梅校長本人也被譽為兩岸清華「永遠的校長」，他在短暫的73年人生旅程中，施於清華乃至整個中國教育事業的恩澤，永為後人銘記、感懷。

梅貽琦校長精神永在，風範長存！

（作者為作家，本文為作者參加清華大學通識教育中心主辦「清華大學紀念梅貽琦校長逝世60周年」系列講座活動的演講內容）

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