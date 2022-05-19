最近兩三年來，台灣就業市場呈現缺工與失業並存的現象。包括半導體、電子資訊等產業人力需求殷切，大幅提高薪資網羅人才，但若干服務業卻出現失業、減班或放無薪假的情況。其背後原因值得探討。

歸納主要原因有以下幾點：其一，台商回流、海外資金匯回：台商回流、海外資金匯回的熱絡，帶動了台灣的新增投資，資通訊、網通、機械、電動自行車、汽車電子等行業的景氣熱絡，相關人才的需求也暴增，人才供給嚴重不足。

其二，回流產業及半導體熱絡，帶動營建相關人才的需求：新冠肺炎的影響下，外籍移工引進進度落後。同時，在政府政策的吸引下，不少回流產業興建廠房、半導體擴增投資，加上公共工程的興建，也使相關人才需求殷切。

其三，在新冠肺炎影響之下，人流、物流受到不少制約：在COVID-19的肆虐下，住宿餐飲、旅遊觀光、教育服務等業績大受影響，失業或無薪假人數增加，但運輸倉儲、物流宅配、資通訊服務業則受惠於線上工作、學習、醫療、娛樂的影響，業績反而逆勢上揚，也導致缺工、失業同時存在的現象。

其四，新冠肺炎、美中貿易戰引發產業發展兩極化：新冠肺炎及美中貿易戰之後，線上工作、學習、醫療、娛樂成為新的趨勢，也帶動3C產品、雲端及資訊安全的需求，進而帶動電子資訊業的蓬勃發展。同時，在美中貿易戰之後，各國搶單、轉單的效應，也導致半導體產業需求大幅增加，當然，新科技包括AI、5G、電動車的日新月異，也使得半導體晶片的需求增加。

上述因素造就了半導體、電子資訊業的熱絡景氣，使得人才需求大增。反之，中下游的傳統產業，或因原物料價格的飆漲、利潤遭到壓縮，而表現不盡理想。同時，因人流、物流的不順暢、國外觀光客的大幅減少，也導致住宿、餐飲、觀光、旅遊服務業等表現不佳，並引發失業、倒閉的現象。

而資訊電子業、半導體產業在景氣熱絡、獲利增加下，提供比較高的薪水和勞動條件來吸引更多人才，也排擠了傳統產業、服務業人才晉用的機會。不過，高科技產業人才需要比較高的技能，如果缺乏足夠的訓練，培訓相關的技能，將無法順利轉業到高科技產業發展。因此，呈現缺工與失業並存的現象。

一般而言，就業、人才的需求是產業綜合表現後所展現的結果，因此，失業、缺工可以說是經濟的落後指標。隨著總體經濟的規劃、產業的發展、出口的榮枯、財政支出的多寡等政策確定並發揮作用後，最後才決定就業水準的高低。所以，跨部會的協調合作相當重要，除了勞動部的培訓課程、就業的諮詢媒合之外，包括國發會的總體經濟規劃、經濟部的產業發展政策與出口的推動、財政部的租稅優惠及補助、中央銀行的貨幣政策等，均攸關民眾的就業。因此，跨部會的協調整合就相當重要，如果政府認為缺工與失業並存的現象相當嚴重，就有必要由行政院召開跨部會的協調，研擬政策，由各部會分工一起來面對、解決。

面對此一人才短缺、學用落差的情況，政府各部會也提出不少的對策，包括「振興五倍券」、「投資青年就業方案」、「充電再出發計畫」、「安心就業計畫」等。但一波未平一波又起，繼新冠肺炎之後，又面臨烏俄戰事的攪局，在糧食、原油短缺下，通膨率高漲，也導致央行的快速升息。而升息循環的開始，勢必對房地產、股市，乃至於若干資本密集產業帶來影響，並衝擊就業。尤其是4月中旬之後，疫情大爆發，確診人數激增，將對蟄伏已久、本已蓄勢待發的住宿餐飲、旅遊觀光、教育服務等產業帶來更大的壓力。當然，目前的消費電子業在全球景氣下滑之際，似乎有需求下修的情況，或許可以暫時適度紓解人才需求緊縮的問題，但此時各部會更應對失業、缺工同時存在的問題密切關注，提出因應對策。

除了前述短期的政策之外，長期的產業結構調整，更值得政府當局正視，並提出政策，包括勞力密集、附加價值較低，或者汙染程度嚴重的企業如何輔導升級轉型；降低科技業對其他產業的排擠，甚至加強彼此之間的擴散效果，平衡產業發展兩極化的問題。如此，才能解決失業、缺工並存的現象。