最近，越南有點熱，也有點冷！

讓越南熱的是：中國的一些自媒體以「越南進出口總額超過了深圳」，「李嘉誠去越南投資房地產」作為噱頭，把越南抬得很高、炒得很熱，甚至攪動了中國的資本市場，不少基金正躍躍欲試，準備去越南「淘金」。與此同時，日本首相岸田文雄不顧疫情還在越南蔓延，在其上任後就將越南作為其第一個出訪的國家，這讓越南外交部門有些喜出望外，高調宣稱越日兩國關係「沒有邊界」，越日兩國關係打得火熱！

讓越南冷的是：越南股市在過去一個月下跌了接近20%；而前往美國參加美國-東協特別峰會的越南總理范明正並未受到拜登一對一會面邀請，而只是在與東協各國領導人一同出席拜登在白宮舉行的招待宴會期間進行了簡單交流，而在美國總統拜登即將啟程將出訪亞洲的國家名單中，目前並不包括越南！

此外，最近小馬可仕當選菲律賓總統，對越南來說並非一個好消息，因為小馬可仕曾說過，2016年的所謂南海仲裁是菲律賓單方面提起，沒有中方參與，因此不具有約束力！這看來是要讓越南失去在南海上一起「並肩作戰」的戰友。這幾個消息，難免讓越南感到有些冷落，有些孤單。

說起美越關係，過去幾年來隨著中美關係競爭加劇，越美關係趨於熱絡化似乎已經被公認。在2018年美國航母之後，美國前任總統川普、國務卿蓬佩奧、防長奧斯汀等高官先後到訪越南，如此熱度前所未有。然而，2020年8月美國副總統賀錦麗訪問越南時，原本期盼將美越關係提升到「全面戰略夥伴關係」，但越方出於各種顧忌，結果卻讓賀錦麗失望而歸。

此事的直接後果，便是2021年9月時任越南總理的阮春福在美國參加第76屆聯合國大會時，雖已努力遊說卻終究未收到白宮主人的正式邀請，而只能圍著紐約華盛頓搞了十多場花樣式「親民」活動。3-4月份，在范明正美國之行前，新任美國駐越南新大使馬克•納珀（Marc E.Knapper）先後受到了越南最高領導人的接見，並宣稱美國全力支持越南，升格美越關係為「全面戰略夥伴關係」是美國政府的優先，也是他大使任內的優先工作！但越共總書記的回應卻是淡淡的「越南奉行獨立、自主、和平、合作與發展、對外關係多邊化和多元化的外交政策。」范明正就在這樣的背景下開始了美國之行。

因此，拜登政府自然不能期待范明正親自過來送個大禮，那麼一對一的會面自然是沒有必要的了，甚至與副總統賀錦麗也沒有必要見面，當然，這並不耽誤拜登在招待會上對范明正表示其「對越南有好感」——而這便成為越南各大媒體的頭條「范明正總理在白宮會見了美國總統拜登」。

美國對越南的忽冷忽熱，冷熱相交，這顯然與越南玩大國平衡「走鋼絲」戰略有關。越南採取中美平衡的戰略，對美國的要求有些遲疑，顯然不能讓美國滿意；與此同時，近期越南對俄羅斯問題的表態也讓美國有些不滿：越方對美國提議將俄羅斯驅逐出人權理事會的提議投了反對票，並在聯大對俄羅斯「對烏克蘭的侵略」決議投了棄權票。

面對越南的這些「獨立」於美國的外交路線，美國自然不可能讓其享受與盟國韓國、日本的同等待遇。越南作為美國的一個「潛在盟友」，恐怕也只能繼續「潛伏」。越南要想「獨立自主」而不依附於任何大國，恐怕還得著力提高自身的免疫力，才能適應這種忽冷忽熱的氛圍。（作者為中國社會科學院大學教授）

（本文來源《海外看世界》「華府圈內」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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