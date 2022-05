立法委員王婉諭於2022年2月力主更改「外祖父母」稱謂,否則有「性別歧視」,教育部也配合更正《國語辭典》相關詞條,已招致各界憤懣與撻伐。「姐婆」在世時是慈祥春暉的象徵,離世後是美好回憶的對象;王委員問政不接地氣,也應素識彈丸之地有不少姐婆焢肉店、姐婆油蔥酥商店、姐婆客家菜館等等。

依據民法第一條:「民事,法律所未規定者,依習慣;無習慣者,依法理。」第二條:「民事所適用之習慣,以不背於公共秩序或善良風俗者為限。」客家人稱呼「外祖母」或「外婆」為「姐婆」(海陸腔唸ㄐㄧ丫ˊ ㄆㄛ,四縣腔唸ㄐㄧㄚ^ㄆㄛ^)係約定成俗,已成為習慣,不背於公共秩序或善良風俗,洵與上揭法律相埒;又查「阿婆」(客家人稱呼祖母為阿婆)與姐婆,無內外之分、更無性別歧視。王委員多心了,實應多關注國家安全及民生法案。

1905年英格蘭牧師D.Maciver編著《客英大辭典》(A Chinese-English Dictionary Hakka Dialect),1926年英格蘭牧師M.C.MacKenzie 發行第二版,昔今均已援用「姐婆」了。

2005年行政院客家委員會編印《客家語言能力認證基本詞彙》詮釋「外婆」為「姐婆」。

2006年台北市政府客家事務委員會聘請客家學有研究者如古國順、彭欽清、何石松、劉醇鑫、范文芳、葉春梅、楊政男、徐清明、龔萬灶等十餘名語文教授暨母語教師合編《客語詞庫》,查該詞庫第714面也記載「姐婆」是客家人常用詞。

多年前,後學奉派參加外國國際書展或應邀參加大陸學術研討會,發現新加坡、梅州、深圳等地客家鄉親都習慣以「姐婆」就是「外婆」,絕無汙衊情事。

客族的姐婆、阿婆並無「內外之分」,又維護婦女尊嚴,實踐了聯合國《消除對婦女一切形式歧視公約》(CEDAW));聯合國大會於1979年通過該公約,我國於2012年1月1 日施行。

英語雖屬國際重要語言,惟乏內外、老幼區分,例如brother多譯中文為兄弟,因此「我有兩個哥哥、一個弟弟」英文須要多寫長句「我有兩個年長的兄弟,一個年幼的兄弟。」(I have two elder brothers and one younger brother.)前監察院長錢復先生的回憶錄中,感謝夫人相夫教子,錢公愛用「內子」取代「太太」,這是傳統「內外有別之分」,毫無歧視之意,也是一種謙辭。綜上,「姐婆」具情法性,我們將賡續高唱《ㄐㄧ丫ˊㄆㄛ的澎湖灣》,由於葉佳修填詞譜曲,讓潘安邦惦念遠在澎湖的外婆而潸潸落淚並唱紅兩岸。

不諳客家學的王委員,請勿驟改全球6000萬客族長久慣用的姐婆稱謂。

(作者曾任大學教師,現為文化志工)

