美國對中國發起的貿易戰雖然是川普的「政績」，但是他東打一耙子、西掄一棍子的戰術領導，顯然沒把握住中、美大國博奕重點在「科技國力」之爭。

去年1月20日川普下台、換拜登上場，這一年來，拜登政府針對中國的所謂「科技戰」戰略與戰術較為有章法多了，但是對台商乃至台灣的科技產業，壓力會越來越大。

拜登的戰略與戰術，早2020年大選時的《重組美國供應鏈並且保證美國不會面對關鍵設備短缺的拜登計劃》中就已揭露，他上任僅一個月就簽署的《第14017號行政命令》、命令簽署後一百天公佈的《供應鏈百日報告》、然後各部會開始執行的各項作為、再一直到今年2月底仍然根據14017號令發表的《美國供應鏈行政命令：行動與進步的一年》報告，都一步一步按預定計劃推動：以美國國家安全、經濟繁榮為前提來重組全球供應鏈。

為何對台商壓力很大呢？

《百日報告》中明確瞄準四項攸關美國國家安全的產業：半導體和先進封裝、高容量電池，包括電動汽車電池、關鍵礦物和材料，包括稀土元素、藥物和活性藥物成分。

美國重組全球供應鏈作法是選定自己擁有優勢的特定產業、目標是與中國「精準脫鈎」（De-coupling），而從競選政綱到後續報告都強調，美國無法獨自建立所有的產業供應鏈，也無法把所有製造業都遷回本土，必需跟「盟友與伙伴合作」。半導體正好是美國絕對需要加強優勢的產業，尤其在晶片製造環結還處於劣勢，卻正是台灣「護國神山」－台積電被迫去美國設廠的根本原因。

盟友（Ally）通常隱含軍事意涵，從跟中華民國斷交、廢約、撤軍後，台灣應該不算盟友了。好吧，台灣算伙伴吧 . . . 美國眾多的盟友、伙伴的國家利益，當然不可能都跟美國的「合作」意圖一致，此即近一年來，包括拜登政府本人及他手下一眾官員，紛紛世界各地奔走或開線上會議，企圖說服大家的行程幾乎到讓人眼花瞭亂的原故。

台積電創辦人張忠謀先生一年來發言3次，痛陳在美國建立晶片製造廠的不合理，因為台積電在美國設廠之事已板上釘釘，張忠謀也許不是想翻案，而是感受到新的壓力。

前述今年2月的《美國供應鏈行政命令：行動與進步的一年》報告中公佈的產業範圍很不明確，商務部與國土安全部合撰的報告以「資通訊」產業為標題，卻點名許多台商大廠，因為他們都是我們平常以為驕傲的許多「世界第一」的推手，但是上述美國幾份報告中，卻認定這些是風險！因為「海外硬件製造日益集中」、「過度依賴單一來源和單一地區的供應商」，「包括關鍵 ICT 組件和下游產品，如印刷電路板、路由器和服務器 . . .」。美國關注的已經不只晶片了。

對於以資通訊產業為經濟支柱的台灣來說，美國科技戰「精準脫鈎」戰略又推進一步了，台商乃至台灣都都得未雨綢繆。

（作者為資深媒體人）