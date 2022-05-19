為了勝選，國民黨中央傷透了腦筋，為了要找會贏的候選人，考量地方反彈與勝選可能性，朱立倫主席最終還是有智慧的勸出適當的人才張善政，無論贏輸，黨中央扛起責任，也不失為是一個解決問題的良方。

中國國民黨中常會日前徵召前行政院長張善政出戰桃園，一方面張善政確實是一流的人才，專業能力備受肯定，人格品德都無爭議，一方面來自前高雄市長韓國瑜力薦，張善政参選也可以解提名羅或呂的爭議，並尊重議長邱奕勝的想法，能夠贏回桃園執政權，以便有更大的揮灑空間。

對此，無論黨中央最後提名誰，都不會讓所有的人滿意，因此靠民調、靠初選，也都沒有多大實質的意義，因為最有實力及輩份的邱奕勝議長不選，剩下的人選倘若進行初選，非但會造成初選裂痕，所產生的候選人也難保會勝選，倒不如由黨中央求出及找出最適合的候選人，倒還乾脆些。

首先，張善政確實是桃園不可多得的人才，也曾經是馬政府滿意度最高的行政院院長，國民黨能夠提名徵召這樣重量級的人選，也是對桃園市民最負責任的選擇與態度。黨中央確實很不容易，朱立倫能夠說服張善政，讓他能夠為國民黨和桃園市民承擔這個責任，想必也費了一番心力。

其次，桃園是台灣非常重要的科技城市。有一位科技市長再自然也不過，桃園是國門之都、亞洲矽谷、桃園有航空城、鐵路地下化，由一位工程師來領導，對於桃園整體發展具有絕對的必要性與正面性。況且以張善政的行政資歷、產業經驗，想必也是桃園所需要，因此國民黨提名張善政是一種負責任的表現。

雖然張善政不見得是一位伶牙俐齒會選舉的候選人，但他的能力是經得起考驗；他雖無深耕地方，但相信他與地方議長、立委、議員和地方的意見領袖都能夠溝通，相信不久之後便會熟稔，也不會破壞桃園地方生態結構。

顯見，國民黨主席朱立倫在思考桃園這一局，他自己身為桃園前縣長既對故鄉的期待，期盼人選具有國際視野、土木專業背景，要能回應桃園市民需要，帶領桃園發展，朱立倫以專業政策取代政治考量，這確實是不容易的決定，需要承擔各方的指責，朱立倫的決定確實是不容易。

總之，政黨要用盡一切力量求到最合適最好的候選人，這才是一種負責任的態度，而非隨便推選候選人來應付選民，呂玉玲、魯明哲甚或是羅智強都是中國國民黨不可或缺的人才，但市長需要總綰全局，運籌惟握，相信有足夠的智慧，配合黨中央的規劃，打一場團結一致的選戰，絕不要做出親痛仇快的決定。

（作者為文化大學國發大陸所副教授）

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