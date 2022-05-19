憑空一顆震撼彈投入「朱羅紀」公園，將國民黨桃園提名問題暫時畫下休止符，因為沒有一方好意思再有意見，張善政當過國科會主委、行政院長，資歷聲望都遠勝當前桃園選區所有當事人，各方儘管心難平、氣難消，但一時半會兒也找不出理由反駁，畢竟張善政跟各方都有淵源，行政院長任內，民調顯示也是馬英九政府任內施政滿意度最高、不滿意度最低的行政院長，藍綠支持者皆有。

然而目前羅智強同情者眾，其他地方派系也各擁山頭，攪亂國民黨桃園市布局，在此不妨勸慰羅智強，何妨轉戰高雄？目前高雄民進黨一人獨大，但口碑並不見好，國民黨卻也推不出人選，當初就是韓國瑜以其個人魅力出戰這綠到出汁之地，一舉拿下民進黨固有地盤；羅智強有韓國瑜的影子，也有韓國瑜的拚戰精神，加上在桃園蒙受的冤屈，轉戰高雄或許會符合高雄民眾同情之心，給他一個機會。

以羅智強對國民黨的忠貞，不可能退黨繼續選桃園、也不會對台北市國民黨人選做挑戰，既然辭議員已無退路，何妨背水一戰，同樣艱苦，卻能一解國民黨北、高、桃難解的習題，二也給高雄市民另一個選擇，或許再造韓國瑜之勝也不一定。

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