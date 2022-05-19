日本防衛省統合幕僚監部5月18日公布，共軍轟-6J機2架由浙東空域經宮古海峽進入西太平洋南行後，折返。日本航空自衛隊拍攝發現，2架轟-6J機翼下掛載2枚飛彈，此舉引發日本關注！

對此，國際媒體近日也曾公布美海軍「林肯」號在菲律賓海與中共「遼寧」號航母隔空較量；「雷根」號航母、「美國」號兩棲攻擊艦、「的黎波里」號兩棲攻擊艦分在日本橫須賀、佐世保等航訓及維保。

從日本航空自衛隊所拍攝，共軍轟-6J機編號（54、58）、機身圖示、飛行路線等，推斷該空中打擊群，為中共東部戰區海軍航空兵所屬新型轟炸機─轟6J，初步推斷從上海大場機場或浙江義烏機場起飛。

轟-6J機源於轟-6K，係中共海軍航空兵第三代轟炸機，主要可掛載6枚遠距空對海「鷹擊12」巡弋攻船飛彈。由於該型攻船飛彈達超高音速、抗干擾，能突破美海軍「神盾」系統所構成的艦載防禦網，主要擔負打擊敵航母與航母戰鬥群旁之大型作戰艦對海攻擊，軍事敏感度倍增。

從日本近日公布共軍「遼寧」號航母與2艘052D型驅逐艦（推斷為西寧號/117與烏魯木齊號/118），在日本沖繩縣沖大東島以南處350公里海域進行艦載機起降演練與警戒，頗有與美軍「林肯號」航母在菲律賓海進行艦載機起降訓練隔空較勁意味。此次轟-6J掛載「鷹擊12」巡弋攻船飛彈，推斷轟-6J擔任空中兵力展示，以模擬防衛「遼寧號」航母，打擊美航母戰鬥群之空中兵力。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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