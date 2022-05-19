日前美國南加州台裔教會發生槍擊事件，由於當地警方指出兇嫌周文偉是「出於政治動機的仇恨犯罪」，又曾經出入居住地拉斯維加斯的和統會活動，難免被解讀為國內統獨之爭的海外延伸。根據報導，周某是一般所謂「外省人第二代」，在1980年代中期移民美國，恐怕族群齟齬又會被轉口內銷當作藍綠分歧的替罪羔羊。

我開始有感到省籍之間的差異，是在念霧峰國小的時候，因為學校旁邊有教育廳及高分院，一些同學的家是透天宿舍，或每天隨父母交通車往返台中，大家接觸不多。等到在彰化念國中，國文老師及訓導明顯鄉音不改，慈母嚴父的角色分工卻是不分省籍或男女。高中到台中，外省老師教誨一視同仁，應該是經歷日本殖民時期的前輩所艷羨。考上台大農經系，雖然後來聽聞前總統李登輝拿到博士後的際遇，憑良心說，自己並沒有感受到差別待遇。

在金門當步兵排長，儘管一開頭被修理，只能怪自己紀錄不好、復加桀驁不馴；真正受傷是被「流彈」打到，背後牽涉官校vs.士校、正期vs.專科專修班、兵科vs.政戰、職業軍人vs.義務役，族群競爭的背後是社會流動受阻。我一生最大的困惑是30年前回國任教，安全資料給長官造成莫大的困擾，自我安慰這是就地看管，以免林沖夜奔；退伍後，黨國體制下的中廣竟然錄取，師父不厭其煩指導，究竟是「專勝於紅」或是輔導長、士官長寫下孺子可教？

在美國唸書7年，政治系的台灣留學生外省比較多，彼此相敬如賓。相較之下，課餘接觸的是台灣同鄉會、同學會，可以解釋為出門在外的相互照顧，意識強的則進一步被台獨聯盟吸納，特別是在美麗島事件之後。話又說回來，在後保釣的年代，除了國民黨海工會下的中國同學會，忠黨愛國者則參與《波士頓通訊》、《大漢風》編輯，統獨涇渭分明、不分省籍。當下民進黨當權充斥五院，不知有多少人出身台大覺民學會、拿中山獎學金留學？

台灣自從民主化以來，族群不合稍有趨緩，尤其是經過1996年的台灣海峽飛彈危機。然而，海外的省籍與統獨爭辯卻是彷彿歷史停格、甚至相互強化，特別是在2000年民進黨陳水扁政府上台後，隱而不顯的是外省人的相對剝奪感。早期不少外省人出國唸書是為了逃避中共血洗台灣，而本省人則多半是追求民主自由，第二代外省浮雲遊子恐怕心中有不可名狀的徬徨落寞。選擇本身或讓小孩更好的自我實現，那是人之常情，蜉蝣則不分省籍、族群。

據聞兇嫌周某是台中一中畢業的，倖免於難的前門諾醫院黃勝雄院長也是我一中的前輩。殺人或暴力都是不對的，沒有任何理由，即使要當革命的烈士，也要考慮可能的附帶損害，譬如塞爾維亞民族主義分子暗殺奧匈帝國儲君斐迪南大公夫婦，引發第一次世界大戰。在島內藍綠惡鬥的氛圍下，令人憂心此事件是否會擴大延燒，進而阻礙省籍經驗的和解，或是台灣前途立場的調和。希望有機會能理解這次槍殺事件的原委，拆除可能潛在未爆彈的引信。

人與人相處，傾聽是第一步，包括難以開口的腹語。（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）